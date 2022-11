Et voilà, il fallait bien qu'un élément perturbateur vienne gâcher un peu la fête. The Callisto Protocol utilisera le logiciel anti-piratage controversé Denuvo. De quoi en refroidir plus d'un quand on connait les problématiques de son utilisation sur le jeu.

The Callisto Protocol se protège bien

Le DRM Denuvo sera donc présent sur The Callisto Protocol, ce qui pourrait être une préoccupation pour ceux qui jouent sur PC. En effet, on sait que Denuvo a tendance a créer des problèmes d'optimisation dans les jeux, car le programme tourne en tâche de fond, pouvant ainsi faire ralentir quelque peu le jeu lui-même. Autre soucis, il force l'utilisateur à se connecter à internet pour pouvoir jouer, ce qui retire d'office la possibilité d'y jouer sur laptop en vacance par exemple.

L'information a été repérée par DSOGaming. Si c'est une bonne solution de protection contre le piratage, c'est souvent très problématique pour les joueurs ayant de petites configurations, avec de la saccade à la clé. Heureusement, certains studios et éditeurs ont choisi de le supprimer, c'est le cas par exemple des titres comme Gotham Knights ou Star Wars: Jedi Fallen Order. Reste à savoir si ca sera aussi le cas à l'avenir pour The Callisto Protocol.

Cette solution DRM semble avoir toujours le vent en poupe chez les éditeurs puisqu'outre ce jeu d'horreur on sait que cela sera aussi présent dans la version PC de Resident Evil 4. De quoi créer pas mal de désarroi.

Que pensez-vous de l'ajout de cette technologie anti-piratage au sein du jeu ?