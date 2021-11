Chaque période de Noël a son produit à la mode, son jouet que tous les parents s’arrachent. Lorsqu’elles ne sont pas liées à des pénuries de composants, les ruptures de stock de consoles liées à une forte demande n’ont rien d’un phénomène récent non plus. Pour son nouveau film de Noël, Warner a justement décidé de s’inspirer d’une époque où la NES se vendait comme des petits pains (d’épices).

Warner Bros. vient de révéler un nouveau film de Noël dans lequel la NES de Nintendo joue un rôle central. Intitulé 8-bit Christmas, le film se déroule à la fin des années 80 et raconte les aventures du jeune Jake Doyle. Et plus particulièrement sa quête pour obtenir une NES pour Noël.

Un film de Noël nostal - attends la suite - gique

À noter que 8-bit Christmas ne se déroule pas uniquement dans les années 80. En effet, la version adulte de Jake, incarnée par Neil Patrick "Barney Stinson" Harris, raconte cette histoire à se fille. Et vu qu’il s’agit d’un père racontant son périple à son enfant, il embellit "légèrement" les faits.

Réalisé par Michael Dowse, 8-bit Christmas est tiré du livre éponyme. Kevin Jakubowski, l’auteur du roman original, a par ailleurs écrit le script de cette adaptation. Si le contexte du film rappellera principalement des souvenirs aux Américains, les nostalgiques européens devraient saisir nombre de références eux aussi.

La NES, star de cinéma depuis plus de 30 ans

À noter que ce n’est pas la première fois que la NES ou ses jeux sont au coeur de l’intrigue d’un film. The Wizard sorti dans les salles américaines en 1989 faisait presque office de publireportage pour les produits Nintendo.

Intitulé Vidéokid : L’Enfant génial en France, le film avait donné au public un des tous premiers aperçus de Super Mario Bros. 3. Et à l’instar de 8-bit Christmas, il avait mis en avant le Power Glove.

Aux États-Unis, 8-bit Christmas sortira sur HBO Max le 24 novembre prochain. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si le film sortira en France. Et si c’est le cas, s’il sera proposé sur un service de vidéo à la demande ou au cinéma.

Que pensez-vous de cette bande-annonce de 8-bit Christmas ? Avez-vous envie de voir le film ? Avez-vous des souvenirs de difficultés à vous procurer une console au moment de Noël ? Quand avez-vous eu votre NES ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.