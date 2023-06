Thunder Lotus s’est fait un nom sur la scène indépendante grâce à ses expériences solo immersives. Spiritfarer est encore dans les mémoires, mais voilà qu’ils annoncent un nouveau jeu très différent et bien plus ambitieux.

Les annonces s’enchaînent au Xbox Games Showcase 2023. Les exclusivités maison sont certes à l’honneur, mais l’éditeur a également à cœur de mettre des productions indépendantes en avant. Celles-là même qui viendront se nicher dans le catalogue du Xbox Game Pass à leur sortie, si ce n’est un peu après. C’est justement la dernière création des développeurs de l’excellent Spiritfarer qui se montre et elle a de gros airs d’Hades en multijoueurs.

33 Immortals, un roguelike pas comme les autres

Le Xbox Games Showcase a aussi fait la part belle aux jeux indépendants. Parmi les annonces fortes de ce côté, on retiendra sans aucun doute 33 Immortals. Si la direction artistique de cette nouvelle production rappelle assurément Spiritfarer, son concept est radicalement différent : ce sera le premier jeu multijoueur du studio. Cette nouvelle création se présente comme un action roguelike en coopération pour 33 joueurs. « Un parfait condensé des raids MMO », explique l’éditeur, où des âmes damnées se rebellent contre le jugement final de Dieu. Thunder Lotus promet un système de matchmaking rapide et simplifié où l’ensemble des joueurs sera à même d’optimiser leurs builds selon leurs styles de jeu. Combinaison d’armes, capacités et amélioration durables sont autant d'éléments cruciaux pour survivre à la colère divine.

« 33 Immortals incite en premier lieu les joueurs à collaborer lors de leur session de jeu pour garantir la survie du plus grand nombre face aux hordes d’ennemis et lors des formidables combats de boss », résument finalement les développeurs. Le jeu arrivera en accès anticipé sur PC (Windows et Epic Games Store), Xbox Series et sur le XGP dès 2024. Une bêta arrivera à l’automne 2023. Pour réussir ce défi et sa première incursion dans l’épineux monde des jeux en ligne, Thunder Lotus a étendu ses opérations à deux équipes de développement en parallèle. Le studio comptera en outre sur des vétérans de l’industrie ayant l'habitude de jeux multijoueurs.

Le mot de la fin revient à Stephan Logier, directeur créatif de 33 Immortals : « nous avons la sensation que l’idée d’une coopération à 33 joueurs peut vraiment apporter quelque chose de nouveau au genre des roguelikes. » Rendez-vous cet automne pour se faire une première idée de cette nouvelle approche.