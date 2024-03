L’hiver est derrière nous, ou presque, et le printemps arrive petit à petit. Mais en attendant la plus belle des saisons (pas de débat), on peut encore rester un moment planqué sous la couette à regarder des films et des séries pendant que les dernières fraîcheurs sont là. Ça tombe bien, les plateformes SVOD principales ont pas mal de sorties en ce début mars. Que vous soyez team Netflix, Disney+ ou Prime Video, il y aura de quoi faire. Et justement sur la plateforme d’Amazon, c’est chargé pour mars 2024, même si cette semaine, les sorties sont… discrètes.

Toutes les sorties de la semaines sur Prime Video

Comme souvent, Prime Video dégaine tout en début de mois et se contente de quelques sorties ici et là pour les jours qui restent. Après avoir tiré ses grosses cartouches dès le premier mars avec notamment de très gros films, Prime Video ne capitalise que sur quelques films cette semaine, dont un gros long-métrage d’animation et une comédie qui fait mouche. C’est léger, oui, mais ces trois gros films devraient assurer quelques heures de divertissement bienvenue.

Trois films, trois genres, mais rien de plus !

Ça commence dès ce 5 mars, les spectateurs Prime Video pourront en effet profiter de Dragon Ball Super : Super Hero, l’un des tout derniers films de la célèbre licence. Après l’explosif Dragon Ball Super : Broly, les Saiyans sont de retour dans un nouveau long-métrage animé qui met cette fois en scène Gohan, le fiston surpuissant de Goku. Ce dernier affrontera de nouvelles menaces aux côtés d’un Piccolo bien décidé à en découdre. Globalement, si le film n’est pas mauvais et peut compter sur plusieurs scènes d’action particulièrement réussies.

Ensuite, les abonnés Prime Video pourront compter sur Ricky Stanicky, une comédie bienvenue avec Zac Efron et John Cena, que l’on voit désormais partout. Le film met en scène trois meilleurs amis qui, durant de nombreuses années, se sont servi d’un ami imaginaire comme alibi pour excuser à peu près tout et n’importe quoi. Mais lorsqu’un énorme événement les oblige à dévoiler l’identité de ce mystérieux ami que personne n’a vu, ils n’ont aucun autre choix : recruter un acteur pour jouer le rôle de ce fameux pote imaginaire. Manque de bol, c’est un désastre. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais cette comédie devrait certainement divertir et arracher quelques sourires. Enfin, c’est le film Ferrari qui fermera la marche. Porté par Penelope Cruz et Adam Driver, le film raconte les déboires de la célèbre marque.

05/03

Dragon Ball Super : Super Hero

07/03

Ricky Stanicky - une comédie déjantée avec Zac Efron et John Cena

08/03