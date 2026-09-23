Tous les développeurs vous le diront, concevoir un jeu vidéo est un véritable parcours du combattant. Mais pour certains, cela l’est assurément plus que d’autres. Et les créateurs de The Wolf Among Us 2 peuvent en témoigner. Annoncée en 2017 par Telltale Games, la suite des aventures de Bigby Wolf est attendue de pied ferme par tous les fans de jeux narratifs comme de l’univers de Fables. Malheureusement pour eux, une fermeture de studio – qui a depuis eu la chance de renaître de ses cendres – et un reboot total du projet auront largement eu raison du bon déroulement de ce dernier, reporté à n’en plus finir pendant près de dix ans. Mais ça y est, les choses semblent enfin se stabiliser pour la suite de The Wolf Among Us, dont nous avons pu découvrir un nouvel aperçu étendu à l’occasion de la Gamescom 2026.

Une aventure Telltale modernisée

Après avoir confirmé que le jeu arrivera courant 2027 sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch lors du Summer Game Fest au mois de juin, Telltale a en effet répondu présent lors du salon allemand pour nous présenter une démo du jeu, auquel beaucoup avaient fini par ne plus croire après toutes ces années. Mais pour l’avoir vu de nos propres yeux, nous pouvons le confirmer : The Wolf Among Us 2 est une réalité, même si du travail reste encore à faire pour les équipes. Car non seulement nous n’avons pas eu la chance de poser les mains directement sur le titre, dont la démo était jouée en live devant nous, mais en plus celle-ci était loin d’être finalisée. Textures manquantes, assets temporaires et effets visuels absents ont notamment ponctué la présentation, qui ressemblait par moments davantage à un making-of qu’à une preview.

© Telltale

Cela étant dit, Telltale n’avait probablement pas besoin de plus pour nous convaincre que cette suite restera dans la droite lignée des premières aventures de Bigby, avec une touche de modernité supplémentaire afin de mieux s’ancrer dans l’ère du temps. Par exemple, Jessica Hara Campbell (directrice du design) et Leslie Harwood (coordinatrice principale de scènes), qui assuraient la présentation, ont tenu à insister sur le fait que narration et gameplay seront maintenant beaucoup plus intriqués, de sorte à éviter que The Wolf Among Us 2 ne se résume à une alternance entre cinématiques et phases de gameplay comme son prédécesseur. Car le studio en a bien conscience, le jeu vidéo a beaucoup évolué depuis la sortie du premier opus, et une telle approche ne fonctionnerait sans doute pas autant aujourd’hui.

Dans la peau de Bigby

Conséquence directe de ce changement, cette suite abandonnera le côté point‘n click du premier opus, doté d’une caméra fixe durant les phases d’exploration, au profit d’une caméra à l’épaule conçue pour immerger davantage les joueurs dans la peau de Bigby. De la même manière, cette présentation fut l’occasion pour Telltale de mettre en avant la façon dont la mise en place des dialogues avec les PNJ sera plus dynamique, en s’adaptant constamment aux actions du joueur. Lors de la phase d’enquête qui nous a été dévoilée, au cours de laquelle Bigby et Faye fouillaient un appartement à la recherche d’informations, un point d’honneur a ainsi été mis sur la façon dont cette dernière sera en mesure d’attirer naturellement notre attention sur certains éléments, en fonction de ce qui a déjà été examiné ou non.

© Telltale

À plus large échelle encore, les créateurs de The Wolf Among Us 2 nous ont également confirmé que même les plus petites interactions, qui peuvent paraître anodines au premier abord, pourront avoir des conséquences sur les dialogues qui suivront. En l’occurrence ici, alors que Bigby se retrouvait confronté à une énigme dans le même appartement, ce dernier n’a pas manqué de glisser un mot sur un objet aperçu lors de sa fouille, à côté duquel il était pourtant possible de passer. Et même si cela n’aura pas forcément toujours un impact fondamental sur l’histoire, il semble que ce soit un point sur lequel Telltale a beaucoup travaillé par souci du détail. En sachant que, bien sûr, le jeu restera en parallèle marqué par des prises de décision qui, dans leur cas, pourront influencer plus ou moins radicalement la suite de l’aventure.

Un jeu ouvert à tous

À ce sujet, Campbell et Harwood nous ont d’ailleurs confirmé que les joueurs peuvent s’attendre à environ 8 à 12h de durée de vie, la longueur du jeu dépendant aussi de la façon dont chacun abordera son aventure. Car même si Telltale ne compte pas remplir les environnements d’interactions inutiles simplement pour donner plus de corps à l’expérience, les fans de l’univers de Bill Willingham peuvent néanmoins s’attendre à y débusquer un tas d’objets permettant d’approfondir le lore du jeu conformément aux comics de Fables. Et pour les moins familiers avec ces derniers, un codex évoluant au gré de vos découvertes sera également de la partie. Grâce à cela, les créateurs de The Wolf Among Us 2 espèrent ainsi non seulement respecter autant que possible le temps des joueurs, mais aussi faire honneur à la richesse de cet univers.

© Telltale

Et si jamais vous vous posiez la question : non, il n’est pas obligatoire d’avoir joué au premier opus pour se plonger dans cette suite. En tout cas selon Telltale. Car sachant que les événements du jeu se déroulent six mois après ceux du premier volet, et qu’il sera question d’y retrouver une bonne partie du casting aux côtés de quelques nouveaux visages, j’aurais plutôt tendance à dire qu’il est plus sage de s’y plonger avant de lancer The Wolf Among Us 2, qui confrontera cette fois-ci le shérif de Fableville à une conspiration mortelle menée par la mafia d’Oz. Profitons-en alors pour rappeler qu’avant la sortie de cette suite, qui sortira d’une traite malgré son découpage en cinq épisodes, le studio lancera justement The Wolf Among Us Remastered le 29 octobre 2026, de sorte à permettre à tous ceux qui le souhaitent de raccrocher les wagons.

L’arlésienne The Wolf Among Us 2 semble en bonne voie

En attendant, c’est donc avec la conviction que The Wolf Among Us 2 se trouve sur le bon chemin que nous sommes ressortis de cette présentation de la Gamescom 2026. Bien sûr, il reste difficile d’être emballé outre mesure sachant que tout l’intérêt d’un jeu Telltale repose sur sa narration, et plus encore sur ses embranchements et sa potentielle rejouabilité. Ce qui, à la défense de Telltale, est difficile à vendre en l’espace d’une quarantaine de minutes seulement. Néanmoins, pour les joueurs tombés amoureux des aventures de Bigby en 2013, nous n’avons vu aucune raison de douter des qualités de cette suite pour le moment. On espère maintenant que le reste du développement se déroulera au mieux pour les équipes, afin que l’on puisse enfin découvrir manette en main cette arlésienne dès 2027.