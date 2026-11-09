Lorsque l’on pense à HoYoverse, ce sont surtout des gachas à foison, des mondes ouverts qui deviennent démesurément grands au fil des mises à jour, des demoiselles bien en chair et des hommes qui pourraient postuler sans mal dans un groupe de kpop qui viennent à l’esprit. Et puis il y a Petit Planet, qui a l’air d’une petite bête aussi curieuse que mignonne au milieu du catalogue du studio chinois. Plus question de sauver le monde, d’enchaîner les pulls pour obtenir le personnage meta du moment ou de farmer les armes. Il nous invite simplement à planter quelques graines, à pêcher un poisson, à passer dire bonjour au voisin d’à côté, à se relaxer, sans aucune pression. Oui, on parle bien d’un jeu des créateurs de Genshin Impact et Honkai Star Rail.

Avec son esthétique toute ronde, ses personnages à croquer et son appel à façonner un petit bout de planète à son image, le nouveau projet de HoYoverse dénote autant qu’il évoque, immédiatement, un certain Animal Crossing. Difficile en effet de ne pas penser à la licence phare de Nintendo devant cette simulation de vie où l’on aménage son petit coin de paradis, collectionne les créatures, apprend à connaître les habitants qui partagent notre quotidien. Si comparer Petit Planet à un Animal Crossing gratuit n’a clairement rien de volé, c’est aussi minimiser ce que le studio chinois cherche à construire avec son premier jeu cosy : une expérience qui rapproche les joueurs et ne les laisse jamais à court de petites choses à accomplir. Et c’est justement là que Petit Planet commence à tracer sa propre orbite.

Une petite planète, beaucoup de choses à faire

Il y a quelque chose de foncièrement familier lorsque l’on pose ses bottes sur sa planète pour la première fois. On débarque dans un nouvel environnement, on apprend à connaître ses habitants, à peupler son nouveau chez soi, on récolte des ressources et on aménage son logement de fortune jusqu’à en faire l'habitation de nos rêves. Petit Planet reprend ouvertement tous les grands classiques du genre. Le quotidien sera rythmé par la pêche, la capture d’insectes, le jardinage, la cuisine, la collection de créatures, mais aussi l'exploration d’autres planètes pour dénicher de nouvelles ressources, découvrir des espèces inédites et faire la rencontre de futurs voisins qui, comme dans Animal Crossing, apparaîtront aléatoirement.

Et plus les bottines commencent à s’user, plus Petit Planet prend du caractère. Les plantations y sont plus grandes, les fleurs finissent par avoir une utilité pour découvrir de nouvelles couleurs de cheveux, créer des teintures et se faire des mèches avec, un cinéma est installé sur la place, la collection de meubles est presque démesurément grande. Par-delà sa direction artistique féerique et stellaire, le free-to-play semble avoir planté assez de graines pour cultiver son propre jardin. Dans la bêta comme dans notre nouvelle prise en main, qui nous a permis de découvrir une sauvegarde plus avancée et les premières missions saisonnières, Petit Planet ne décolle certes jamais son étiquette d’Animal Crossing gratuit, mais la personnalise à son tour pour offrir une expérience différente, parfois meilleure. Et s’il y a bien un domaine dans lequel Petit Planet semble vouloir se distinguer, c’est celui de la personnalisation.

Une personnalisation plus poussée que dans Animal Crossing ?

HoYoverse semble avoir compris que les amateurs du genre peuvent consacrer un temps absolument déraisonnable à la décoration et n’a pas fait les choses à moitié. Tout y est plus poussé et agréable à prendre en main. Là où Animal Crossing peut parfois se montrer fastidieux dès qu’il s’agit d’obtenir exactement l’agencement souhaité, Petit Planet a particulièrement soigné ses outils de création. « Nous souhaitons offrir aux joueurs de nombreuses possibilités de personnalisation de leur planète. Ils pourront notamment modifier les couleurs de leurs rivières, de leur océan et de leur ciel, mais aussi aménager leur environnement avec des meubles et des vêtements », explique Murphy, lead game designer sur Petit Planet.

En jeu, cela se traduit par une prise en main intuitive, bien que quelques bugs présents dans la bêta persistent. On peut notamment dessiner les contours d’une allée pour lui donner une forme arrondie, appliquer de grandes nappes de feuilles mortes en un clic pour habiller le sol et globalement, agencer son environnement ou celui des voisins avec une liberté fort appréciable. « Dès le lancement, nous proposerons plus de 1 000 meubles et vêtements afin de leur offrir une grande liberté dans la décoration et la personnalisation de leur espace », poursuit la développeuse.

Petit Planet va même jusqu’à filer un coup de pouce aux joueurs moins inspirés. Le système de plans permet notamment de partir d’une structure à compléter avec un agencement prédéfini, comme un petit cinéma avec ses projecteurs, ses sièges, sa machine à pop corn et ses décorations, mais personnalisable à l’envie. Les architectes en herbe en mal d’inspiration pourront également piocher dans les créations partagées par la communauté dans le MiniCorner. HoYoverse semble avoir dessiné un joli cercle vertueux pour favoriser l’inspiration et la création, l’objectif étant de fournir aux joueurs des outils communautaires permettant à chacun de créer sans avoir besoin de maîtriser des systèmes trop complexes. La philosophie cosy sans pression jusqu'au bout. « Le but n'est pas en réalité de dire quel type de contenu nous souhaitons qu'ils créent, mais de leur fournir le plus possible des outils pratiques et d'abaisser le seuil d'entrée, pour que chacun puisse, dans notre jeu, créer d'une manière assez détendue », souligne Murphy.

Des voisins hauts en couleur et sans gacha

Mais une planète, aussi joliment décorée soit-elle, risque toutefois de devenir un endroit terne si personne ne vient y mettre les pieds. Heureusement, Petit Planet peuplera nos petits mondes de voisins anthropomorphes, aussi adorables les uns que les autres. Et en matière de chara-design et de personnages attachants qui vous donnent envie de sortir la carte bleue et de revenir, HoYoverse sait y faire. Le studio chinois s’est fait une spécialité de donner vie à des figures mémorables, et il compte bien mettre ce savoir-faire au service de sa simulation de vie, à la différence qu’aucun des résidents ne sera bloqué derrière un paywall. Comme dans Animal Crossing, chaque voisin aura son histoire, ses passions, ses habitudes, ses expressions et sa propre personnalité colorée.

« Nous nous efforçons que chaque voisin ait sa couleur et sa silhouette uniques, et de leur donner à chacun un élément mémorable qui lui soit propre. Nous nous inspirons des différentes cultures du monde, ainsi que sur des animaux de différents pays », explique Yinli Huang, lead artist sur Petit Planet. Mais si les voisins finiront fatalement par être les mêmes pour tout le monde, bien que l’on ne sache pas encore si la limite de 8 habitants imposée dans la bêta persistera au lancement final, le studio souhaite que les joueurs entretiennent une relation avec les personnages similaire à la fameuse rose du Petit Prince, qui devient unique non pas parce qu’elle serait différente des autres, mais parce qu’on lui a consacré du temps. « Nous avons voulu reprendre cette idée pour les PNJ de notre jeu. Chaque joueur peut rencontrer un même voisin, mais celui qu'il côtoie devient spécial à ses yeux grâce au temps passé ensemble, aux interactions et aux souvenirs qu'ils construisent. »

Si, de l'aveu des développeurs, les habitants pourraient à l’avenir être mis à contribution pour automatiser certaines tâches, c'est pour « aider les joueurs dans certaines activités, notamment la récolte et la collecte de ressources », HoYoverse souhaite avant tout que les voisins partagent notre planète, vivent leur propre expérience. « Ces personnages ne sont pas là simplement pour servir les joueurs. Ils vivent avec eux sur la planète, s'entraident et construisent ensemble une relation qui s'apparente davantage à une amitié ou à une vie de famille. » Et, à en juger par les quelques personnalités croisées pendant notre session, chacun devrait rapidement trouver ses chouchous. Certains ont des réactions assez cocasses, et la première quête hivernale découverte en avant-première nous a permis de faire la rencontre d’un gérant de sources chaudes manifestement peu habitué à garder son sang-froid, ou à garder connaissance, d’ailleurs.

La différence avec Animal Crossing, c’est que tous ces personnages sont entièrement doublés et particulièrement bavards. Ca blablate non stop, avec le talent d’un voisin de palier qui raconte sa dernière semaine en 17 épisodes. Mais c’est mignon, drôle, pas toujours forcément intéressant. Le studio prévoit d’ailleurs de faire évoluer cette petite famille de pipelettes au fil des saisons, avec de nouveaux personnages à débloquer gratuitement. Aussi, suite aux retours des joueurs, les prochains PNJ pourraient avoir plus de caractère. « Nous avons constaté suite aux betas, qu'en plus des voisins très doux, chaleureux et amicaux, les joueurs veulent aussi certains voisins avec des personnalités un peu différentes, plus fortes et plus intéressantes », explique Murphy, qui confirme qu’ils travaillent déjà sur ce point.

Un aspect social et multi plus approfondi qu'Animal Crossing

Plus que ses voisins, Petit Planet souhaite également lutter contre la solitude en mettant davantage l’accent sur les interactions sociales entre les joueurs que la simulation de vie de Nintendo. « Nous pensons que tout le monde possède des besoins sociaux. Les joueurs introvertis ne sont pas nécessairement moins intéressés par les interactions sociales. Ils ont simplement besoin d'un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité pour pouvoir communiquer », explique Murphy, qui avoue elle-même être une grande timide. « C'est pourquoi nous avons imaginé différentes formes d'interactions sociales afin que chacun puisse trouver une manière de socialiser qui lui corresponde. » En jeu, cela passera par différentes activités. Il sera ainsi possible d’inviter ses amis à jouer aux cartes directement chez soi dans une sorte de Uno encore plus vicieux et imprévisible, de jouer au foot, de participer à des épreuves de danse rythmée à plusieurs niveaux, de jeux musicaux, de batailles de boules de neige. Ce ne sont pas les occasions qui manqueront, et les rires fusent très vite dès que l’on joue avec des amis.

Il sera également possible de partir à la rencontre d’autres joueurs dans le Galactic Bazaar, grand espace de rencontre où l’on peut monter sur scène pour participer à un spectacle, ou rester tranquillement dans le public et assister à ce joyeux chaos, faire des mini-jeux en compagnie d’autres joueurs et bien plus encore. « Nous ne souhaitons pas limiter la définition des interactions sociales aux conversations ou aux relations profondes. Les échanges les plus simples participent, à leur manière, à créer du lien et à atténuer le sentiment de solitude. », ajoute Murphy. Reste qu’un jeu cosy qui propose une dimension multijoueur doit s’assurer que l’expérience reste relaxante que cette bulle de bienveillance soit conservée, même au contact d’autres joueurs. HoYoverse indique avoir mis en place plusieurs mécanismes de protection pour garantir le bien-être et la sécurité des joueurs.

« Les joueurs peuvent signaler tout comportement inapproprié ou acte de harcèlement. Notre équipe examine ensuite les signalements et, lorsque les faits sont avérés, prend les mesures nécessaires conformément à nos conditions d'utilisation. Selon la gravité des faits, les sanctions peuvent aller de la restriction de certaines fonctionnalités du jeu jusqu'au bannissement définitif du compte concerné », explique Murphy. Petit Planet limitera également dans un premier temps les interactions directes entre les joueurs qui ne se connaissent pas, de façon à ce que leur relation évolue progressivement, par différents paliers. « Nous visons à créer un environnement social sûr, agréable et serein, dans lequel tous les joueurs puissent profiter pleinement de leur expérience de jeu », assure le studio chinois.

Et les microtransactions de Petit Planet, ce sera quoi ?

Après avoir lu toutes ces lignes, vous vous demandez sûrement où est le piège ? Parce que oui, Petit Planet n’est pas seulement joli, relaxant et agréable à jouer, il est surtout free-to-play. Et puisqu’il s’annonce qualitatif, on se demande jusqu’où il sera gratuit. Grande première pour le studio, son Animal Crossing-like sera son premier jeu sans gacha. Les personnages, les fonctionnalités multijoueur et l’expérience globale seront accessibles gratuitement. Les microtransactions de Petit Planet seront, selon, les développeurs, exclusivement consacrées aux éléments cosmétiques. « Notre priorité est de faire en sorte que la monétisation ne nuise ni à l'expérience de jeu ni à l'atmosphère générale du titre. C'est un principe fondamental pour nous », explique Murphy. De ce que l’on a vu, Petit Planet sera malgré tout bardé de monnaies in-game et d’un pass avec des titres, des meubles et autres cosmétiques à débloquer comme à acheter. Un jeu gratuit qui mise autant sur la personnalisation aura forcément besoin de trouver son équilibre économique quelque part, et le studio chinois semble vouloir s’appuyer sur le besoin des joueurs d’avoir LE meuble parfait pour la maison de leurs rêves ou la dernière tenue tendance à la mode.

Mais Petit Planet semble clairement se démarquer de ses cousins avec son système de microtransactions moins agressif. La gestion des saisons a notamment été pensée de sorte que les histoires restent accessibles même après leur période initiale, afin que les joueurs qui arrivent plus tard puissent les découvrir. Les récompenses, en revanche, suivront bien le calendrier de la saison en cours, mais HoYoverse affirme réfléchir encore à certaines solutions pour l’avenir. Parce que dans un Animal Crossing-like où tout doit être relaxant et pensé comme un jeu service, la frontière entre le rendez-vous détente et le calendrier à respecter peut devenir vite floue. Le studio souhaite ainsi laisser suffisamment de temps aux joueurs pour récupérer les récompenses sans leur imposer un rythme trop contraignant. Mais pour savoir réellement si le modèle économique de Petit Planet sera aussi doux que son expérience, il faudra attendre le 4 décembre sur PC, puis dans le courant 2027 sur Nintendo Switch 2.