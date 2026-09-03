Guild Wars 3 n'a pas encore de date de sortie et ArenaNet ne compte ouvrir les portes de ses premières phases de bêta qu'à la fin de l'année 2027, mais le studio nous a tout de même convié à une courte présentation de son MMO, déjà annoncé comme révolutionnaire. Et ça pourrait bien être le cas, même s'il reste encore énormément de travail avant que cela puisse se concrétiser.

Cet aperçu s'est déroulé sur un tout petit tronçon du jeu, sur une build incomplète en plein développement et à la manette puisque, pour rappel, Guild Wars 3 sera parfaitement jouable sur consoles à sa sortie. L'objectif n'était pas tant de nous en mettre plein les mirettes, bien que l'immensité des panoramas entrevus donne déjà le tournis. ArenaNet voulait plutôt nous parler de ses idées, nous faire une petite démonstration de leur avancée et une présentation des grands axes qui dessineront les bases du gameplay de ce très attendu Guild Wars 3 et je peux vous certifier que l'on a encore jamais vu ça dans un MMO de ce calibre.

Guild Wars 3 proposera le gameplay le plus dynamique de toute la licence et de très loin

Avec Guild Wars 3, le studio souhaite ouvrir tous les champs du possible, le maître mot ici c'est la liberté d'action et elle passe en premier lieu par un système de déplacement fluide et permissif. La présentation nous a directement mis dans le bain avec un personnage, un guerrier portant armure lourde et bouclier, se déplaçant sans contrainte de manière parfaitement fluide. Inutile de chercher une quelconque entrave liée à l'équipement, le brave s'est mis à courir sans contrainte avant de surprendre l'assistance en courant sur les murs pour gravir une falaise. Et il ne s'agissait pas d'une technique spécifique à la classe, bien que l'on puisse s'attendre à certains mouvements uniques à l'avenir, ici c'est bien le système de déplacement voulu par les développeurs. Guild Wars 3 va être d'une extrême fluidité et d'un dynamisme à toute épreuve. Nos héros pourront courir sur les murs, s'en servir pour prendre appui et bondir, mais aussi sauter librement, prendre prise sur un rebord pour l'escalader, etc. Il sera même possible de planer dans les airs à l'instar d'un Zelda ou d'un Horizon Forbidden West.

Guild Wars 3 - ArenaNet

Des combats intenses et très nerveux

Le dynamisme se poursuit dans les affrontements, à des kilomètres de ce que les vétérans de Guild Wars 2 peuvent connaître ici. Les compétences martiales du guerrier s'enchaînent à une vitesse assez déconcertante et les coups pleuvent avec fluidité. Ce n'est pas sans rappeler les jeux d'action modernes. Là encore, l'environnement et les déplacements jouent un rôle capital puisque le système de combat y est parfaitement adapté. Une course pour se terminer en coup puissant, un saut mural en attaque plongeante… le tout de manière complètement libre. Et là encore ce n'est pas une histoire de classe puisque l'on a pu apercevoir un Nécromancien faire de même à distance avec sa faux dans une petite portion de jeu en multijoueur.

Comme l'a rappelé l'un des développeurs durant la présentation, Guild Wars 3 est bien un MMO et il proposera beaucoup d'éléments pour pousser les joueurs à coopérer. Certaines zones seront donc d'office plus dangereuses que d'autres, comme cette grotte infestée d'araignées qui nous a été présentée, et cette gorge plongée dans la pénombre où ruisselait une étrange substance magmatique verte luisante. Quelques créatures plus puissantes que la moyenne rôderont naturellement en ces lieux, nos deux compères de la présentation se sont donc alliés pour nous démontrer que la coopération était non seulement utile, mais aussi incroyablement fun.

©Guild Wars 3 - ArenaNet

Les interactions entre les joueurs et l'environnement sont la clé

Dans les MMO, on a l'habitude que les différentes classes se complètent sur le champ de bataille. Certains jeux proposent même quelques combos, à l'instar de Guild Wars 2 notamment. Mais Guild Wars 3 monte encore d'un cran en proposant des attaques combinées, mais aussi et surtout des interactions naturelles et jouissives. Par exemple, en se mettant en position défensive derrière son bouclier, le Guerrier pourra catapulter ses alliés dans les airs lorsque ces derniers viendront sauter dessus. Cela permettra à ses compagnons de prendre de la hauteur, d'accéder à des endroits autrement inaccessibles ou encore d'amorcer des combos aériens ou des attaques en piqué par exemple.

La magie et les éléments auront eux aussi leur propre utilité. Le feu par exemple, peut brûler certains éléments, ici des toiles d'araignée géantes. En plein combat, alors que ces dernières crachent des toiles sur le terrain et entravent les joueurs, un simple souffle de feu vient brûler toutes les toiles proches, libérant ainsi les alliés tout en embrasant les environs là où les sécrétions s'étaient déposées.

C'est là-dessus que s'est terminée cette brève présentation de Guild Wars 3. Un aperçu prometteur, mais qui ne nous a laissé entrevoir le potentiel de fou de ce nouveau gameplay. Si les joueurs peuvent interagir entre eux et avec l'environnement avec une telle aisance, que va-t-il se passer lorsqu'ils seront tous rassemblés ? Voir deux joueurs coopérer n'a rien d'impressionnant, mais dans un groupe de 8 ou 10 personnes, ça peut absolument tout changer. Guild Wars 3 va donc encore devoir faire ses preuves, mais les bases sont là. La direction est claire : dynamisme et liberté.

©Guild Wars 3 - ArenaNet

Guild Wars 3 pourrait bien être le MMO le plus ambitieux de tous, mais il reste beaucoup à voir

Peut-on réellement parler de révolution après cette brève présentation de Guild Wars 3 ? Non, pas encore, d'autant que ces mécaniques sont relativement classiques. Mais il est bon de rappeler qu'elles le sont surtout dans des jeux d'action-aventure traditionnels, pas dans un MMO. On a pu voir que l'interaction avec l'environnement et les joueurs sera la clé du système de déplacement et des combats. Le dynamisme devient essentiel à ce changement de gameplay, loin des standards du genre. Guild Wars 3 a de très grosses cartes à jouer et il nous tarde vraiment d'en voir davantage.