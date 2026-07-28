Si vous cherchez les Crânes du chapitre Truth and Reconciliation dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le troisième chapitre de la campagne, Truth and Reconciliation.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre Truth and Reconciliation d'Halo Campaign Evolved

Fer

Si vous avez déjà terminé le chapitre Truth and Reconciliation d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Avant de monter à bord du vaisseau covenant, allez au fond de la zone où se trouve l'ascenseur

Le Crâne Fer se trouve sur une corniche en bordure du flanc de montagne, en contrebas

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Inconnu

Après être monté dans le vaisseau covenant, rendez-vous dans le hangar principal du chapitre Truth and Reconciliation d'Halo Campaign Evolved

Allez vers la porte rouge sur la droite et attendez qu'elle s'ouvre sur des ennemis

Le Crâne Inconnu se trouve au bout du couloir.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Intouchable

Poursuivez l'exploration du vaisseau covenant à la recherche de la prison renfermant Capitaine Keyes dans le chapitre Truth and Reconciliation d'Halo Campaign Evolved.

Dans la pièce avec deux Spectres, rendez-vous au dernier étage au fond à droite

Effectuez un saut en pleine course pour atteindre le troisième pilier depuis le niveau supérieur.

Le Crâne Intouchable se trouve au milieu du troisième pilier

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Truth and Reconciliation dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre Truth and Reconciliation dans Halo Campaign Evolved proposent les effets suivants :