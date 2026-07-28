Si vous cherchez les Crânes du chapitre La Panse dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à tous les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le dixième et dernier chapitre de la campagne, La Panse.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre La Panse d'Halo Campaign Evolved

Recharge au repos

Si vous avez déjà terminé le chapitre Le Pillar of Autumn d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Rendez-vous dans la salle de cryogénisation où le jeu démarre

Dans le coin tout à gauche éclairé par le feu, vous trouverez le Crâne Recharge au Repos.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Boum

Dirigez-vous ensuite vers la Salle des Machines pour trouver le second Crâne du chapitre La Panse d'Halo Campaign Evolved.

Trouvez une corniche dissimulée à gauche de l'une des consoles nécessaires aux objectifs de la mission.

Vous devrez vous accroupir une fois sur la corniche pour trouver le Crâne Boum caché au derrière.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Orage

Rendez-vous ensuite après le Point de Ralliement Charlie du chapitre La Panse d'Halo Campaign Evolved, au moment de l'iconique course contre la montre au volant d'un Warthog.

Suivez le tunnel jusqu'à ce que vous aperceviez le troisième passage transversal sur votre droite.

Le Crâne Orage se trouve à mi-chemin de ce raccourci.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre La Panse dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre La Panse proposent les effets suivants :