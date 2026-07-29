Si vous cherchez les Crânes de la mission bonus Un Lourd Fardeau dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans la troisième et dernière mission bonus du remake, Un Lourd Fardeau.

Emplacements des 3 Crânes de la mission bonus Un Lourd Fardeau d'Halo Campaign Evolved

Borgne

Si vous avez déjà terminé la mission bonus Un Lourd Fardeau d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Il y a un pont près du début du niveau, avec plusieurs ennemis, ainsi qu'un autre pont plus petit sur votre gauche.

Avant de traverser le pont principal, passez la porte et suivez le chemin jusqu'à une impasse.

Vous y trouverez le Crâne Borgne.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

La fête aux Grognards

Rendez-vous ensuite après le Point de Ralliement Bravo de la mission bonus Un Lourd Fardeau d'Halo Campaign Evolved pour trouver le second Crâne.

Après avoir éliminé tous les ennemis dans la vaste zone dorée à trois niveaux.

Le Crâne La fête aux Grognards se trouve au sommet de l'un des piliers rocheux.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quand la santé va

Rendez-vous enfin après le Point de Ralliement Charlie de la mission bonus Un Lourd Fardeau d'Halo Campaign Evolved pour trouver le troisième et dernier Crâne, où il faudra faire preuve de rapidité pour l'obtenir.

Cela se passe sur la plateforme mouvante pour aller jusqu'à la fin du niveau

Après un premier arrêt et l'avoir réactivée, quatre portes s'ouvrent

Vous devrez alors sauter dans la seconde zone après ce passage sur une plateforme située sur votre gauche.

Vous disposerez d'environ 10 secondes pour courir jusqu'au fond et récupérer le Crâne Quand la santé va avant de mourir automatiquement.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes de la mission bonus Un Lourd Fardeau dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes de la mission bonus Un Lourd Fardeau proposent les effets suivants :