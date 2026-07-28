Si vous cherchez les Crânes du chapitre Keyes dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver tous.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le neuvième chapitre de la campagne, Keyes.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre Keyes d'Halo Campaign Evolved

Attrape

Si vous avez déjà terminé le chapitre Keyes d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Vous devrez faire un « speedrun » du début du chapitre vers l'ascenseur gravitationnel en moins de 5 minutes environ

Sur place, éliminez les ennemis marqués qui l'entourent

Maintenez la touche de ramassage enfoncée pendant la montée pour récupérer le Crâne Attape.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Aveugle

Une fois entré dans la version Parasite du vaisseau Truth and Reconciliation du chapitre correspondant d'Halo Campaign Evolved, voici où trouver le second Crâne :

Rendez-vous à salle où vous avez récupéré le crâne Intouchable dans le niveau Truth and Reconciliation.

Laissez-vous tomber sur la droite et longez le mur.

Suivez le passage secret jusqu'au bout et vous trouverez le Crâne Aveugle dans le coin, près d'une porte rouge.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Piñata

Après la cinématique où vous retrouvez le Capitaine Keyes, comme pour le Crâne Ah Bravo dans le chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved, vous n'avez malheureusement qu'une chose à faire :

Retournez-vous et attaquez au corps à corps la masse de chair qui fut autrefois Keyes

Le Crâne Piñata en jaillira après deux ou trois coups.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Keyes dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre Keyes proposent les effets suivants :