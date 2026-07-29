Si vous cherchez les Crânes de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans la seconde mission bonus du remake, Un Jeu des plus Dangereux.

Emplacements des 3 Crânes de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux d'Halo Campaign Evolved

Vengeance

Obtenir ce premier Crâne de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux d'Halo Campaign Evolved demande une approche différente des autres.

Il faut en effet tirer trois fois sur un Élite spécial au cours d'une même partie.

On le trouve pour la première fois dans la forêt après avoir trouvé les Marines de l'UNSC captifs.

La seconde rencontre a lieu après un pont gardé par un tank Apparition.

Enfin, la troisième et dernière apparition de l'Élite se trouve sur la gauche en entrant dans une arène.

Si vous l'avez touché ces trois fois, le Crâne Vengeance apparaîtra sur une structure au milieu de l'arène en hauteur après avoir éliminé tous les ennemis.







© Geralt de Reeves pour Gameblog

Récession

Ce second Crâne de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux d'Halo Campaign Evolved demande également une interaction particulière pour l'obtenir.

Rendez-vous dans la zone où vous rencontrez pour la seconde fois l'Élite à toucher afin de récupérer le premier Crâne.

Tirez sur les deux explosifs violets situés sur les piliers pour ouvrir la porte en contrebas.

Le Crâne Récession se trouve derrière la porte ainsi ouverte.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Fantôme

Ce dernier Crâne de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux d'Halo Campaign Evolved est plus simple à obtenir, malgré une phase d'escalade un peu délicate.

Rendez-vous après avoir quitté la zone où vous avez récupéré le Crâne Vengeance.

Vous trouverez le Crâne Fantôme dans la zone extérieure principale suivante, juste au-dessus de vous, au sein d'une flamme violette, en grimpant sur des rochets.

Vous pouvez aussi utiliser le Crâne Acrophobie ou des sauts à la grenade pour l'atteindre.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux d'Halo Campaign Evolved proposent les effets suivants :