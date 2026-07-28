Les Terminaux sont un des collectables d'Halo Campaign Evolved, et voici un guide pour vous aider dans votre mission visant à les trouver tous les 13.

Comme dans l'édition Anniversaire de Combat Evolved, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 du jeu original sorti il y a 25 ans, dispose dans chacun de ses 13 chapitres de Terminaux à trouver. Ceux-ci permettent de densifier le lore de l'univers de la franchise imaginée à la base par Bungie, afin de compléter la narration relativement limitée de la campagne principale. Les dénicher sert également un double objectif, puisque cela permet aussi d'obtenir de nombreux succès/trophées du jeu. Pour toutes ces raisons, voici donc un guide complet pour connaître leurs emplacements.

Emplacement du Terminal du chapitre Le Pillar of Autumn dans Halo Campaign Evolved

Si vous avez déjà terminé le chapitre Le Pillar of Autumn d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Charlie.

Après avoir traversé le système de ventilation, vous atteignez le bureau qui surplombait la zone de départ : c’est le bureau détruit avec la fenêtre brisée sur votre droite.

Traversez la pièce, puis tournez à gauche dès votre sortie et entrez dans un autre bureau.

Au fond, vous trouverez le Terminal.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre Halo

Si vous avez déjà terminé le chapitre Halo de Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Lorsque vous conduisez le Warthog dans les tunnels souterrains, en descendant, vous arriverez à une section comportant une ouverture sur votre droite.

Regardez par cette ouverture pour repérer une corniche en contrebas sur laquelle vous pouvez vous laisser tomber.

Faites-le et vous trouverez le Terminal.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre Truth and Reconciliation

Si vous avez déjà terminé le chapitre Truth and Reconciliation d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Charlie.

Alors que vous cherchez à retrouver et à secourir le capitaine Keyes dans le quartier des cellules, vous finirez par arriver dans une pièce dotée de quatre sorties ; toutes mènent à la zone de détention, vous saurez donc que vous êtes au bon endroit dès que vous apercevrez les cellules.

Depuis la porte d'entrée de la pièce principale, dirigez-vous vers la droite pour accéder à une salle remplie de cellules.

Interagissez avec le dispositif situé au centre pour désactiver les boucliers.

Vous trouverez le Terminal dans une cellule située contre le mur du fond, près du corps d'un soldat mort.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre Le Cartographe Silencieux

Si vous avez déjà terminé le chapitre Le Cartographe Silencieux d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Quand vous pénétrez à l'intérieur de la structure à la recherche du poste de neutralisation de la sécurité du système, vous affronterez deux Chasseurs avant d'atteindre une salle dotée d'une console holographique en son centre.

Continuez au-delà de la console jusqu'à une sorte de table.

Le Terminal se trouve de l'autre côté.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre Attaque de la Salle de Contrôle

Si vous avez déjà terminé le chapitre Attaque de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Charlie.

Lorsque vous pourrez piloter le tank Scorpion, vous allez arriver sur un chemin très escarpé. Une navette Covenant vous attendra au sommet, une fois de retour à l'extérieur.

Dans cette zone, entrez dans la structure qui se trouve juste en face de vous.

Si vous apercevez les Chasseurs, vous êtes allé trop loin. Plusieurs portes vertes sont visibles sur les côtés de la structure.

Empruntez la rampe intérieure pour ressortir, puis tournez à droite pour trouver le Terminal au bout du chemin.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre 343 Guilty Spark dans Halo Campaign Evolved

Si vous avez déjà terminé le chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Après avoir rencontré le Parasite, vous devrez rebrousser chemin dans l'installation.

Vous finirez par traverser une pièce où le marqueur d'objectif vous guidera vers une porte sur votre droite. Elle se trouve entre deux symboles sur le mur et des Covenants en sortiront lorsque vous vous approcherez.

Passez la porte ; sur votre gauche, vous verrez des soldats humains morts, des fusils à pompe à côté d'eux.

Au lieu d'avancer, tournez à droite et contournez l'installation pour trouver le Terminal.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre La Bibliothèque

Si vous avez déjà terminé le chapitre La Bibliothèque d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Franchissez la porte que 343 Guilty Spark déverrouille.

L'indicateur d'objectif vous invite à interagir avec le panneau de droite pour ouvrir la porte.

Utilisez plutôt le panneau de gauche.

Entrez dans la pièce et empruntez le tunnel situé dans le coin au fond à gauche pour trouver le Terminal.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre Deux Trahisons

Si vous avez déjà terminé le chapitre Deux Trahisons d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Au tout début de la mission, détruisez les Sentinelles, puis revenez vers la planète holographique située au centre de la pièce.

Suivez le chemin, d'un côté ou de l'autre, jusqu'à un Terminal.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre Keyes dans Halo Campaign Evolved

Si vous avez déjà terminé le chapitre Keyes d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Une fois arrivé à la baie de la navette, l'objectif sera d'atteindre le pont supérieur.

Depuis l'entrée de la baie, empruntez la première porte que vous voyez. Des ennemis en sortiront pour faciliter votre repérage.

Dans ce couloir, suivez le chemin jusqu'à trouver un groupe d'ennemis, dont deux Chasseurs.

Une fois éliminés, prenez à droite dans le couloir, puis à gauche pour trouver le Terminal.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal du chapitre La Panse dans Halo Campaign Evolved

Si vous avez déjà terminé le chapitre La Panse d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

En vous dirigeant vers la passerelle au début de la mission, le marqueur d'objectif vous guidera vers une cantine où un feu brûle au fond.

Le Terminal se trouve le long du mur de droite.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal de la mission bonus À l'Abordage

Si vous avez déjà terminé la mission bonus À l'Abordage d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Delta.

En haut de l'ascenseur gravitationnel, faites demi-tour au lieu de suivre le marqueur d'objectif.

Passez la porte située dans le coin au fond à droite de la pièce

Le Terminal se trouve de l'autre côté.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal de la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux

Si vous avez déjà terminé la mission bonus Un Jeu des plus Dangereux d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Charlie.

Alors que vous progressez dans le vaisseau après avoir libéré plusieurs soldats de l'UNSC de leurs cellules, vous finirez par emprunter une rampe menant à une pièce dotée d'une série de fenêtres sur votre gauche.

Ces fenêtres offrent une vue sur de nombreuses capsules.

Franchissez la porte située en face des fenêtres.

Le Terminal se trouve à l'intérieur, sur la plateforme.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Emplacement du Terminal de la mission bonus Un Lourd Fardeau dans Halo Campaign Evolved

Si vous avez déjà terminé la mission bonus Un Lourd Fardeau d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Après la cinématique de téléchargement des données, vous reprendrez le contrôle dans la salle du pont.

Au rez-de-chaussée, quittez la pièce par les portes non verrouillées au fond, puis traversez-la pour atteindre l'armurerie.

Passez la porte suivante.

Le terminal se trouve à gauche, derrière les capsules.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment retrouver et consulter les données de chaque Terminal ?

Vous pouvez accéder aux informations que chaque Terminal contient via le menu Objets de Collection, puis dans le sous-menu Terminaux. Là, vous pourrez consulter les données de chaque Terminal lié à chacun des 10 chapitres de la campagne principale d'Halo Campaign Evolved, ainsi que les trois missions bonus ajoutées exclusivement au remake.