Si vous cherchez les Crânes du chapitre Le Pillar of Autumn dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous y aider.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le premier chapitre de la campagne, Le Pillar of Autumn.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre Le Pillar of Autumn d'Halo Campaign Evolved

Inutile de courir

Si vous avez déjà terminé le chapitre Le Pillar of Autumn d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Dans la salle de cryogénisation où vous commencez le chapitre, sautez sur des containers pour atteindre la passerelle supérieure sur votre droite juste après avoir commencé.

Le Crâne Inutile de courir sera au bout de la passerelle.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Grand format

Continuez votre fuite en direction de la passerelle pour trouver le Crâne suivant du chapitre Le Pillar of Autumn d'Halo Campaign Evolved :

Dans la salle BO2L en direction de la passerelle

Le Crâne Grand format se trouve au-dessus des générateurs.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Perspective

Toujours en direction de la passerelle, et après la cinématique où Keyes vous confie Cortana et votre prochain objectif du chapitre Le Pillar of Autumn d'Halo Campaign Evolved :

Descendez l'échelle située entre les pilotes sur la passerelle après avoir parlé à Keyes.

Le Crâne Perspective sera en contrebas.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Le Pillar of Autumn dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre Le Pillar of Autumn proposent les effets suivants :