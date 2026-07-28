Si vous cherchez les Crânes du chapitre Deux Trahisons dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le huitième chapitre de la campagne, Deux Trahisons.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre Deux Trahisons d'Halo Campaign Evolved

Mauvaise étoile

Si vous avez déjà terminé le chapitre Deux Trahisons d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Prenez les commandes du premier Banshee durant la mission

Envolez-vous jusqu'au sommet de la flèche et sortez.

Le crâne se trouve sur un rebord élevé. (Vous pouvez également l'atteindre en volant avec le Crâne Acrophobie activé)

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Œil noir

Il faudra ensuite attendre d'atteindre le Point de Ralliement Charlie du chapitre Deux Trahisons d'Halo Campaign Evolved pour le second Crâne.

Traversez directement le pont central et suivez le chemin jusqu'au coin.

Le Crâne Œil noir flotte au-dessus d'un tas de cadavres de Flood et de neige

Comme il est difficile à distinguer, pensez à allumer votre lampe torche.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Mythique

Le dernier Crâne du chapitre Deux Trahisons d'Halo Campaign Evolved est à découvrir avant d'aller détruire le second conduit indiqué par votre marqueur d'objectif.

Utilisez le Banshee dans la zone où les Parasites affrontent les Chasseurs pour rejoindre en volant la plateforme de la flèche voisine.

Au centre de cette plateforme se trouve un terminal permettant d'ouvrir une porte qui n'est pas nécessaire à l'objectif principal.

Depuis ce terminal, traversez tout droit pour pénétrer dans une nouvelle structure et progressez à travers les trois sections de couloir, en éliminant tous les ennemis pour ouvrir chaque porte successive.

Une fois la troisième porte ouverte et tous les ennemis de la salle éliminés, le Crâne Mythique apparaîtra en plein centre de la pièce, sur une plateforme.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Deux Trahisons dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre Deux Trahisons proposent les effets suivants :