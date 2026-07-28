Si vous cherchez les Crânes du chapitre Halo dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le deuxième chapitre de la campagne, Halo.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre Halo de Campaign Evolved

Sol en fusion

Si vous avez déjà terminé le chapitre Halo de Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Charlie.

Vous le trouverez lors de l'opération de sauvetage impliquant des snipers Rapaces.

Le Crâne Sol en fusion se trouve au sommet de l'un des rochers adjacents à ces snipers.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Adieu du Grognard

Poursuivez les missions de sauvetage autour de la zone d'exploration en Warthog dans le chapitre Halo de Campaign Evolved.

Vous trouverez le prochain Crâne lors de l'opération de sauvetage au sommet du phare, au centre de la structure.

Vous devrez effectuer un saut propulsé à la grenade, ou voler grâce au Crâne Acrophobie.

Le Crâne Adieu du Grognard se trouve sur la plateforme en hauteur.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Donnant-donnant

On reste encore dans la longue phase d'exploration en Warthog du chapitre Halo de Campaign Evolved pour trouver le dernier Crâne.

Durant l'exploration pour aller sauver les Marines aux commandes d'un Warthog, vous trouverez une grotte traversée par un cours d'eau.

Le Crâne Donnant-donnant flotte au-dessus d'un rocher, au milieu de la grotte grotte entre deux points de sauvetage et signalé par des lucioles vertes.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Halo dans Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre Halo proposent les effets suivants :