Si vous cherchez les Crânes du chapitre Le Cartographe Silencieux dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le quatrième chapitre de la campagne, Le Cartographe Silencieux.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre Le Cartographe Silencieux d'Halo Campaign Evolved

Acrophobie

Si vous avez déjà terminé le chapitre Le Cartographe Silencieux d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Une fois arrivé au centre de l'île pour trouver la grande structure liée à la mission principale, grimpez à son sommet.

À l'endroit où la roche rejoint le métal, vous trouverez des arbres.

Le Crâne Acrophobie se trouve là, sous des feuillages.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Bandana

Avant d'entrer dans la structure où se trouve le Cartographe Silencieux dans le chapitre correspondant d'Halo Campaign Evolved, explorez vers la droite de l'entrée

Il y a une petite grotte qui descend de la grande structure covenant jusqu'à la plage.

Le crâne Bandana se trouve au sol, à peu près à mi-chemin.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

As de la gâchette

Pour gagner du temps, si vous avez déjà terminé le chapitre Le Cartographe Silencieux d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Charlie.

Suivez le point de passage jusqu'à une salle contenant deux Chasseurs et un groupe de Rapaces.

Repérez l'escalier à proximité, orné d'hologrammes bleus.

Le Crâne As de la Gâchette se trouve sur une plateforme située environ à mi-hauteur de la cage d'escalier.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Le Cartographe Silencieux dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre Le Cartographe Silencieux d'Halo Campaign Evolved proposent les effets suivants :