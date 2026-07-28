Si vous cherchez les Crânes du chapitre La Bibliothèque dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le septième chapitre de la campagne, La Bibliothèque.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre La Bibliothèque d'Halo Campaign Evolved

Tilt

Si vous avez déjà terminé le chapitre La Bibliothèque d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Après être sorti des tunnels de service, tournez immédiatement à droite

Le Crâne Tilt se trouve sur le pilier.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Explosion

Dans une énième salle où 343 Guilty Spark doit déverrouiller une grande porte rouge dans le chapitre La Bibliothèque d'Halo Campaign Evolved, explorez vos environs.

Faites demi-tour par rapport à la porte en question et levez les yeux.

Le Crâne Boum se trouve sur une corniche, sur le mur opposé.

Vous pouvez soit voler avec le Crâne Acrophobie, soit effectuer un saut en position accroupie pour l'atteindre.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Famine

Une fois arrivé tout en bas du passage avec l'ascenseur après le Point de Ralliement Charlie du chapitre La Bibliothèque d'Halo Campaign Evolved, quittez la zone.

Allez tout droit, puis suivez la rampe qui descend vers la gauche.

Le Crâne Famine se trouve dans le coin, sous un amas de substance du Parasite.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre La Bibliothèque dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre La Bibliothèque proposent les effets suivants :