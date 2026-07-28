Si vous cherchez les Crânes du chapitre Assaut de la Salle de Controle dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.
Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le cinquième chapitre de la campagne, Assaut de la Salle de Contrôle.
Emplacements des 3 Crânes du chapitre Attaque de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved
Je pourrais être ton père
Si vous avez déjà terminé le chapitre Assaut de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.
- Après avoir traversé le pont avec (ou sans) le Scorpion, allez à gauche jusqu'au bout de la plateforme.
- Une petite anfractuosité est accessible en sautant sur le Scorpion (ou en volant avec le crâne Acrophobie activé).
- Le Crâne Je pourrais être ton père se trouve au fond.
Colère
Avant d'entrer dans la structure après avoir quitté la grotte de glace dans le chapitre Assaut de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved, vous verrez trois ponts
- Allez au troisième pont.
- Grimpez dessus pour récupérer le Crâne Colère.
Cloche
Avant de monter dans un Banshee pour poursuive le chapitre Assaut de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved, vous allez voir une structure massive sur le pont où se trouvent les véhicules
- Laissez-vous tomber sous le pont, à peu près à mi-chemin.
- Le crâne Cloche se trouve en dessous.
Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Assaut de la Salle de Contrôle dans Halo Campaign Evolved ?
Les 3 Crânes du chapitre Assaut de la Salle de Contrôle proposent les effets suivants :
- Je pourrais être ton père : Débloque des dialogues uniques
- Colère : Les ennemis tirent plus vite et plus fréquemment
- Cloche : Réduit la masse des objets et augmente les effets de la physique