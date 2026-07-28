Si vous cherchez les Crânes du chapitre Assaut de la Salle de Controle dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le cinquième chapitre de la campagne, Assaut de la Salle de Contrôle.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre Attaque de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved

Je pourrais être ton père

Si vous avez déjà terminé le chapitre Assaut de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Bravo.

Après avoir traversé le pont avec (ou sans) le Scorpion, allez à gauche jusqu'au bout de la plateforme.

Une petite anfractuosité est accessible en sautant sur le Scorpion (ou en volant avec le crâne Acrophobie activé).

Le Crâne Je pourrais être ton père se trouve au fond.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Colère

Avant d'entrer dans la structure après avoir quitté la grotte de glace dans le chapitre Assaut de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved, vous verrez trois ponts

Allez au troisième pont.

Grimpez dessus pour récupérer le Crâne Colère.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Cloche

Avant de monter dans un Banshee pour poursuive le chapitre Assaut de la Salle de Contrôle d'Halo Campaign Evolved, vous allez voir une structure massive sur le pont où se trouvent les véhicules

Laissez-vous tomber sous le pont, à peu près à mi-chemin.

Le crâne Cloche se trouve en dessous.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre Assaut de la Salle de Contrôle dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre Assaut de la Salle de Contrôle proposent les effets suivants :