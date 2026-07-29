Si vous cherchez les Crânes de la mission bonus À l'Abordage dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans la première mission bonus du remake, À l'Abordage.

Emplacements des 3 Crânes de la mission bonus À l'Abordage d'Halo Campaign Evolved

Dysfonction

Si vous avez déjà terminé la mission bonus À l'Abordage d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celle-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Après avoir éliminé tous les ennemis dans le hangar, rendez-vous à l'extrémité opposée à votre point d'entrée

Vous trouverez une porte désormais accessible.

Le Crâne Dysfonctionse trouve dans cette pièce, sur une passerelle.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Recharge de dernière minute

Rendez-vous ensuite après le Point de Ralliement Bravo de la mission bonus À l'Abordage d'Halo Campaign Evolved pour le second Crâne.

Durant l'infiltration du vaisseau de recherche Covenant, nettoyez la salle contenant le tube violet

Montez au niveau supérieur.

Trouvez la porte menant à la zone précédente pour accéder à son troisième étage

Le Crâne Recharge de dernière minutese trouve sur une passerelle.

Vous pouvez également vous y rendre en volant grâce au Crâne Acrophobie (mais qui désactive les succès/trophées).

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Crâne d'acier

Pour le dernier Crâne de la mission bonus À l'Abordage d'Halo Campaign Evolved, rendez-vous ensuite au Point de Ralliement Delta.

Avant de suivre Johnson dans l'ascenseur gravitationnel pour terminer la mission, empruntez le couloir sur la gauche

Longez le mur de gauche jusqu'à ce que vous trouviez le Crâne.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes de la mission bonus À l'Abordage dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes de la mission bonus À l'Abordage proposent les effets suivants :