Si vous cherchez les Crânes du chapitre 343 Guilty Spark dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.

Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le sixième chapitre de la campagne, 343 Guilty Spark.

Emplacements des 3 Crânes du chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved

Brouillard

Si vous avez déjà terminé le chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.

Au début de la mission, allez vers la droite

Lorsque vous apercevez le vaisseau de débarquement Covenant, partez à gauche en remontant la colline.

Vous trouverez un arbre aux racines apparentes .

Le Crâne Brouillard se trouve sur un petit tas de terre, juste derrière celles-ci.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Ah, Bravo !

Pour récupérer ce Crâne, il n'y a malheureusement qu'une seule chose à faire quand vous retrouvez l'escouade qui escortait le Capitaine Keyes dans le chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved.

Vous allez tomber sur un Marine en train de paniquer.

Vous devrez hélas le tuer pour qu'il lâche le Crane Ah, Bravo !

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Revenants

Rendez-vous à la fin du chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved pour le dernier Crâne

Avant d'éliminer tous les ennemis à la fin de la mission, suivez la direction « Nord » indiquée par la boussole

Dans le marais, enfoncez-vous jusqu'à ce que vous aperceviez un grand arbre tombé, appuyé contre un rocher.

Grimpez sur cet arbre et récupérez le Crâne Revenants posé sur le rocher, de l'autre côté.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre 343 Guilty Spark dans Halo Campaign Evolved ?

Les 3 Crânes du chapitre 343 Guilty Spark proposent les effets suivants :