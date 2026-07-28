Si vous cherchez les Crânes du chapitre 343 Guilty Spark dans Halo Campaign Evolved et leurs effets, voici un guide complet pour vous aider à les trouver.
Comme dans le jeu original et la plupart des épisodes suivants de l'emblématique franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 de Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, dispose de collectables prenant la forme de Crânes. Au nombre de trois par chapitre de la campagne principale et des missions bonus ajoutées spécialement à ce remake, ceux-ci permettent ensuite en relançant une partie d'activer différents effets loufoques, ou qui changent grandement la façon d'aborder le jeu, tant positivement que négativement. Ce guide s'intéresse aux Crânes à dénicher dans le sixième chapitre de la campagne, 343 Guilty Spark.
Emplacements des 3 Crânes du chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved
Brouillard
Si vous avez déjà terminé le chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved, lancez une nouvelle partie sur celui-ci et commencez directement à partir du Point de Ralliement Alpha.
- Au début de la mission, allez vers la droite
- Lorsque vous apercevez le vaisseau de débarquement Covenant, partez à gauche en remontant la colline.
- Vous trouverez un arbre aux racines apparentes .
- Le Crâne Brouillard se trouve sur un petit tas de terre, juste derrière celles-ci.
Ah, Bravo !
Pour récupérer ce Crâne, il n'y a malheureusement qu'une seule chose à faire quand vous retrouvez l'escouade qui escortait le Capitaine Keyes dans le chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved.
- Vous allez tomber sur un Marine en train de paniquer.
- Vous devrez hélas le tuer pour qu'il lâche le Crane Ah, Bravo !
Revenants
Rendez-vous à la fin du chapitre 343 Guilty Spark d'Halo Campaign Evolved pour le dernier Crâne
- Avant d'éliminer tous les ennemis à la fin de la mission, suivez la direction « Nord » indiquée par la boussole
- Dans le marais, enfoncez-vous jusqu'à ce que vous aperceviez un grand arbre tombé, appuyé contre un rocher.
- Grimpez sur cet arbre et récupérez le Crâne Revenants posé sur le rocher, de l'autre côté.
Quels sont les effets des 3 Crânes du chapitre 343 Guilty Spark dans Halo Campaign Evolved ?
Les 3 Crânes du chapitre 343 Guilty Spark proposent les effets suivants :
- Brouillard : Désactive le détecteur de mouvements
- Ah, Bravo : Les ennemis détectent le joueur plus facilement
- Revenants : Les Parasites ramenés à la vie par les formes infectieuses deviennent plus dangereux