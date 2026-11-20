Vous voulez connaître la liste des codes gratuits et cadeaux mystères disponibles pour Pokemon Pokopia en novembre 2026 ? Voici notre guide complet sur le sujet.

Pour les joueurs Nintendo Switch 2, la sortie de Pokemon Pokopia en mars dernier reste assurément l’un des moments phares de 2026. D’ailleurs, nous le savons, les festivités sont encore loin d’être terminées pour le titre de Koei Tecmo et Game Freak, qui doit encore accueillir de nouveaux contenus par le biais de son Pass d'extension. Et parce que Nintendo aime toujours gâter autant que possible sa communauté, les joueurs peuvent également profiter de nombreux contenus gratuits supplémentaires prenant la forme de codes et cadeaux mystères.

Tous les codes gratuits et cadeaux mystères de Pokemon Pokopia

Régulièrement, Pokemon Pokopia fait en effet l’objet de codes gratuits, que les joueurs peuvent échanger directement via le jeu pour obtenir tout un tas de récompenses différentes. Et c’est sans compter les autres cadeaux mystères, qui restent pour certains disponibles pour quelques mois encore, si ce n’est même plus. Avant de glisser doucement mais sûrement vers la conclusion du onzième mois de l’année, voici donc l’ensemble des codes et contenus gratuits actuellement disponibles pour Pokemon Pokopia en novembre 2026 :

Les codes gratuits de Pokemon Pokopia en novembre 2026

CELEBRATE30TH (Date limite d’utilisation : 7 janvier 2027) Le set d’items « Brillant élégant » Commode antique Lit mimi Coiffeuse mimi Tabouret élégant Tapis en dentelle Service à thé

(Date limite d’utilisation : 7 janvier 2027) D1VE1NTHESEA (Date limite d’utilisation : 29 février 2028) Le set d’items « Balnéaire » Canapé balnéaire Table balnéaire Hamac balnéaire Tabouret balnéaire Plante en pot tordue

(Date limite d’utilisation : 29 février 2028)

Les cadeaux mystères à récupérer en novembre 2026

Tapis Métamorph (Date limite de récupération : 31 janvier 2027) Via internet (pas de code requis) Vous devez avoir précommandé Pokemon Pokopia pour en bénéficier

(Date limite de récupération : 31 janvier 2027) 30 lingots rares (Date limite de récupération : 31 septembre 2027) Via internet (pas de code requis) Vous devez avoir acheté le Pass d'extension avant août 2027

(Date limite de récupération : 31 septembre 2027) Collection « Métamorph » (Pas de limite de récupération) Via internet (pas de code requis) Offerte à tous les détenteurs du Pass d'Extension

(Pas de limite de récupération)

© AUR pour Gameblog

Vous souhaitez mettre la main sur l’une ou l’autre des récompenses disponibles pour Pokemon Pokopia ? Dans ce cas, rien de plus simple, il vous suffit de suivre la démarche suivante :

Lancez le jeu sur Nintendo Switch 2

Rendez-vous dans l’un des Centres Pokemon que vous avez construits

Accédez au PC à l’extérieur du bâtiment

Allez dans l’onglet « Recevoir des objets », puis « Cadeaux mystères »

Cliquez sur « Récupérer via code ou mot de passe »

Entrez le code gratuit de votre choix

Validez l'opération

Il ne vous reste ensuite plus qu’à ouvrir votre inventaire pour retrouver votre dû, qui vous attendra bien sagement à côté du reste de vos objets. Évidemment, notez que chaque code proposé par Pokemon Pokopia n’est valable qu’une seule fois.