Pokemon Pokopia propose régulièrement du nouveau contenu gratuit, les fameux Cadeaux Mystère si chers à la série. Ils sont offerts par le biais de codes à utiliser, ou simplement de cadeaux à récupérer directement en jeu. Le jeu offre d'ailleurs de nouvelles opportunités en octobre 2026, et certains cadeaux sont toujours d'actualité, on vous explique comment les récupérer.

La liste de tous les codes gratuits et cadeaux mystère de Pokemon Pokopia en octobre 2026

Les mises à jour s'enchaînent et les DLC arrivent petit à petit sur Pokemon Pokopia. En parallèle, le jeu propose du contenu gratuit avec ses Cadeaux Mystère. Pour ce mois d'octobre 2026, le jeu en offre un nouveau qui vous donne accès à plusieurs objets cosmétiques pour habiller vos habitats. En outre, certains codes et cadeaux gratuits sont encore disponibles pour celles et ceux qui n'auraient pas encore pris le temps de les récupérer, notamment certains objets liés aux précommandes ou d'autres exclusifs à ceux qui ont acheté le Pass Extension. Voici donc la liste complète de tous les codes gratuits et Cadeaux Mystère de Pokemon Pokopia en octobre 2026

Contenu Code / Cadeau Mystère Date d'Expiration [Nouveau] 5 meubles à thème D1VE1NTHESEA 29 février 2028 Tapis Métamorph P0K0P1AGARDENS 7 octobre 2026 (dernière chance !) Buisson Leveinard Via Internet, Récompense de précommande 31 janvier 2027 30 Lingots rares Via Internet, offert après l'achat du Pass Extension avant Aout 2027 30 septembre 2027 Collection Métamorph Via Internet, offert uniquement aux détenteur du Pass Extension -

Comment utiliser un code gratuit dans Pokemon Pokopia ?

Pour utiliser un code gratuit dans Pokemon Pokopia, rien de plus simple. Il suffit en réalité de lancer le jeu et de vous rendre dans un Centre Pokemon que vous avez reconstruit. Dirigez-vous ensuite vers le PC à l'extérieur de ce dernier et choisissez l'onglet « Recevoir des Objets » puis « Cadeaux Mystère ». Enregistrez votre code et validez pour récupérer vos cadeaux. Pensez surtout à bien avoir de la place dans votre inventaire avant de vous engager dans la manipulation.

Lancez votre partie de Pokemon Pokopia

Rendez-vous à un Centre Pokemon construit

Allumez le PC à l'extérieur du batiment

Allez dans l'onglet « Recevoir des Objets » puis « Cadeaux Mystère ».

Cliquez sur « Récupérer via code ou mot de passe »

Entrez votre code gratuit

Validez et récupérez vos objets directement dans votre inventaire

Comment récupérer un Cadeau Mystère via internet ?

Pour récupérer un Cadeau Mystère via Internet, le processus reste le même que pour les codes gratuits, seul l'onglet à choisir change.