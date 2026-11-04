Phantom Blade Zero dispose d'une histoire complexe et même de différentes fins, et voici un guide pour savoir comment débloquer la meilleure d'entre elles.

Avec son univers sombre et ses combats aussi exigeants que spectaculaires, Phantom Blade Zero peut tout à fait se laisser terminer en ligne droite. Cependant, foncer tête baissée dans la quête principale vous mènera tout droit vers une conclusion bien amère pour Soul et le monde qui l'entoure. Afin de débloquer la meilleure fin du jeu, il faut en effet explorer chaque région du jeu au peigne fin et accomplir différentes quêtes secondaires plus ou moins bien cachées. On vous détaille donc tout cela dans ce guide complet. Fatalement, nous allons SPOILER massivement des éléments majeurs de l’intrigue et des boss de fin de partie. N’allez donc pas plus loin si vous comptez tout découvrir par vous-mêmes.

Terminer toutes les quêtes violettes : la base de la fin parfaite de Phantom Blade Zero

Dans le menu des quêtes de Phantom Blade Zero, certaines sont signalées par une icône violette. Techniquement facultatives, elles sont pourtant toutes indispensables pour atteindre la fin parfaite du jeu. Le mieux est donc de les suivre dès la première région, car beaucoup s’étalent sur plusieurs zones et réclament des allers-retours. Voici celles à surveiller de près :

D’où viennent les pleurs : elle démarre vraiment dans la Forêt rouge, avec la rencontre d’Inanis, et ne se conclut qu’à la toute fin du jeu.

: elle démarre vraiment dans la Forêt rouge, avec la rencontre d’Inanis, et ne se conclut qu’à la toute fin du jeu. Illusion d’Inanis : elle débloque la demande d’aide d’Inanis pour reconstituer le pipa d’Harmonie.

: elle débloque la demande d’aide d’Inanis pour reconstituer le pipa d’Harmonie. Pipa illusoire : réunissez toutes les pièces de l’instrument, ce qui ouvre l’accès au Mont de l’emprisonnement.

: réunissez toutes les pièces de l’instrument, ce qui ouvre l’accès au Mont de l’emprisonnement. L’Illusion du Héraut : elle consiste à trouver trois mystérieuses portes spectrales.

: elle consiste à trouver trois mystérieuses portes spectrales. Manoir rouge : à explorer après avoir franchi les trois portes du Héraut.

: à explorer après avoir franchi les trois portes du Héraut. Les secrets du Cœur du lac : la grande quête finale du Lac Meigu, avec masques et yeux de cristal.

: la grande quête finale du Lac Meigu, avec masques et yeux de cristal. L’éveil de la lignée : la série d’affrontements contre l’Homme en noir aux Piliers Long.

: la série d’affrontements contre l’Homme en noir aux Piliers Long. Piliers de Kunlun, Bateau à moteur de Sha-Chi et L’attrait de la vanité, à boucler eux aussi.

Au total, on compte une dizaine de quêtes violettes dans Phantom Blade Zero. Un petit réflexe à prendre : vérifiez régulièrement votre journal et votre carte de chaque région pour repérer toute icône violette encore active.

Récupérer les deux Yeux de marionnette de cristal (Yin et Yang)

Pour boucler la quête « Les secrets du Cœur du lac » dans Phantom Blade Zero, vous aurez besoin de deux objets clés : l’Œil de marionnette de cristal Yin et son jumeau Yang. Chacun se mérite au terme d’un contenu optionnel de fin de partie.

L’Œil de cristal (Yin) s’obtient en terminant la région optionnelle du Mont de l’emprisonnement :

Réunissez toutes les pièces de la Pipa illusoire pour débloquer l’accès à la région.

Explorez-la jusqu’à son boss final et terrassez-le.

Au fond du puits qui suit ce combat, vous trouverez également l’une des portes spectrales de la quête du Héraut, juste en face du portail du royaume d’Inanis.

L’Œil de cristal (Yang) vous attend dans les profondeurs du Manoir rouge de Phantom Blade Zero, dans la Vallée du ruisseau larmoyant. Pour y accéder :

Partez de la cloche du Belvédère du Pilier Long et dirigez-vous vers le nord, sous la base de la Tour Sha-chi.

Attirez le monstre explosif qui rôde dans le coin pour dégager le passage bloqué par des détritus, puis empruntez l’ascenseur.

Franchissez les trois portes spectrales de L’Illusion du Héraut pour obtenir la Langue de marionnette. L’une d’elles se trouve au Campement de l’ordre, après le boss caché Yubi, marionnette épéiste N°21.

Utilisez la Langue de marionnette pour ouvrir la porte du Manoir rouge et ramassez tous les documents à l’intérieur, qui en disent long sur le complot du Héraut.

Descendez dans le puits jusqu’aux profondeurs et venez à bout du duo formé par la Marionnette charognarde et l’Acolyte Hansui.

Cette victoire vous rapporte d’une pierre deux coups l’Œil de cristal (Yang) et le Masque de glace, l’un des quatre masques d’acolytes de Phantom Blade Zero. Bonne chance toutefois, ce double combat est l’un des plus corsés de la fin de partie.

Vaincre les quatre Acolytes et entrer dans le royaume du miroir du Lac Meigu

On évoque à nouveau ici la quête « Les secrets du Cœur du lac » de Phantom Blade Zero, qui se lance lorsque vous découvrez l’une des Fleurs de souvenir du Village de Lu. Pour la mener à terme, il faut d’abord récupérer les masques élémentaires de quatre Acolytes. Tout au long de l’aventure, vous croiserez d’étranges épouvantails : interagir avec eux vous téléporte dans une arène où vous attend l’un de ces boss.

Village de Lu : premier épouvantail à dénicher.

: premier épouvantail à dénicher. Pangzhen : un deuxième épouvantail vous y attend.

: un deuxième épouvantail vous y attend. Lac Meigu : le troisième, dans cette région pourtant facultative.

: le troisième, dans cette région pourtant facultative. Manoir rouge : le dernier masque, celui de l’Acolyte Hansui, est aussi le plus tardif à obtenir.

Une fois les quatre masques en poche, la marche à suivre est la suivante pour poursuivre cette quête essentielle pour obtenir la fin parfaite de Phantom Blade Zero :

Rendez-vous dans la zone enneigée au nord-ouest du Lac Meigu et utilisez le miroir pour pénétrer dans le royaume de l’Illusionniste fantôme.

Frayez-vous un chemin à travers cette zone spéciale. Elle est techniquement facultative, mais son boss de fin de chapitre est obligatoire pour la fin parfaite.

Après l’avoir vaincu, interagissez avec la marionnette qui apparaît : vos deux Yeux de cristal seront alors utilisés pour vous ouvrir le cœur du rituel du lac.

Éliminez les vieillards qui alimentent le rituel, profitez de la cinématique, puis discutez une nouvelle fois avec Dame Inanis.

Attention, posséder les masques suffit à ouvrir le royaume du miroir, mais sans les deux yeux mentionnés ci-dessus, impossible de terminer cette quête de Phantom Blade Zero.

Relever les cinq défis des Piliers Long de l’Homme en Noir emblématique de Phantom Blade Zero

Autre exigence majeure de la fin parfaite de Phantom Blade : venir à bout des cinq Piliers Long, liés à la quête « L’éveil de la lignée ». À chacun d’eux, vous affronterez l’Homme en noir, un mystérieux personnage masqué qui en sait long sur le passé de Soul.

Les trois premiers Piliers ne posent pas de difficulté particulière en matière d’accès, le premier se trouvant dans la Vallée du ruisseau larmoyant.

ne posent pas de difficulté particulière en matière d’accès, le premier se trouvant dans la Vallée du ruisseau larmoyant. Le quatrième Pilier se cache dans les ruines interdites du Lac Meigu. Pour les ouvrir, suivez la quête « Les secrets du Cœur du lac », éliminez les épouvantails indiqués sur votre carte et terminez le Manoir rouge pour décrocher le dernier masque.

se cache dans les ruines interdites du Lac Meigu. Pour les ouvrir, suivez la quête « Les secrets du Cœur du lac », éliminez les épouvantails indiqués sur votre carte et terminez le Manoir rouge pour décrocher le dernier masque. Le cinquième Pilier se situe dans le Domaine illusoire, la zone finale obligatoire du jeu. Pensez à le détruire avant d’aller plus loin.

Côté combat, l’Homme en Noir est un boss particulièrement intraitable de Phantom Blade Zero qui ne pardonne pas les assauts brouillons. Inutile de le « bourrer » de coups : observez ses enchaînements, gardez vos distances pour éviter qu’il ne vous agrippe pour une salve de coups de poing, et parez ou esquivez ses attaques bleues et rouges au bon moment. C’est lorsque sa garde est brisée et qu’il est étourdi que vous pourrez réellement lui infliger des dégâts.

Retrouver toutes les reliques de Zhang aux mains agiles

Dernière pièce du puzzle pour débloquer la fin parfaite de Phantom Blade Zero : retrouver Zhang aux mains agiles, un voleur qui vous chargera de remettre la main sur des trésors éparpillés aux quatre coins de Wulin. Pour mettre toutes les chances de votre côté :

Notez soigneusement chaque relique réclamée par Zhang au fil de vos rencontres.

Fouillez chaque région, y compris les zones tardives, car certains trésors ne sont accessibles qu’en toute fin de partie.

Une fois dans le Domaine illusoire, récupérez les dernières reliques restantes avant de poursuivre.

Remettez-les toutes à Zhang pour clore sa série de quêtes dans Phantom Blade Zero.

Les points de non-retour et le véritable boss final de Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero comporte deux moments clés où il faut impérativement avoir fait le tour de ses quêtes et exploré les différentes régions accessibles avant de s'y engager :

L’entrée du Domaine illusoire : le jeu vous avertit si des quêtes en cours ne sont pas terminées. Continuer malgré tout met la fin parfaite en péril, prenez donc cet avertissement très au sérieux.

: le jeu vous avertit si des quêtes en cours ne sont pas terminées. Continuer malgré tout met la fin parfaite en péril, prenez donc cet avertissement très au sérieux. La dernière cloche du Mont Soulrend : entrer dans la zone du boss final vous empêche de repartir avant le dénouement de l’histoire.

Une fois au Mont Soulrend, écoutez attentivement Inanis. Si elle ne mentionne plus rien d’important à régler, c’est que vous avez coché toutes les cases pour débloquer la fin parfaite de Phantom Blade Zero. Et non, aucun choix de dialogue de dernière minute ne permet de compenser une quête violette, un Pilier Long ou une relique oubliée.

Pour déclencher la fin parfaite de Phantom Blade Zero, la marche à suivre est alors la suivante :