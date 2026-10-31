Si vous avez du mal à vous lancer dans l'excellent Phantom Blade Zero, voici un guide du meilleur build et équipement pour débuter plus sereinement.

Même si l'aventure de Soul dans Phantom Blade Zero n'est pas un Souls-like à proprement parler, le titre de S-Game peut parfois réserver quelques déplaisantes surprises et de sévères pics de difficulté. Il est toutefois possible d'aborder le jeu plus tranquillement en choisissant bien ses compétences et son équipement pour arriver à des builds de début de partie cohérent, qu'on va détailler ici.

Quel est le meilleur build pour bien débuter dans Phantom Blade Zero ?

Avant de vous attaquer à la Fôret Pourpre, vous pouvez déjà bien vous équiper dans les premières minutes de Phantom Blade Zero pour bien démarrer votre aventure directement dans la Vallée, après avoir vaincu La Chasse, à condition d'utiliser sa chaîne pour explorer certaines zones cachées. Ce build qu'on peut obtenir rapidement se concentre sur le saignement pour infliger d'énormes dégâts à la plupart des ennemis du début, à l'exception des marionnettes qui en sont insensibles.

Quelles armes prendre pour bien débuter dans Phantom Blade Zero ?

Pour votre première arme principale dans Phantom Blade Zero, utilisez l'Acier Dentelé comme source de dégâts privilégiée. Bien que son effet de saignement soit inefficace contre les marionnettes, elle demeure l'une des meilleures armes en début de partie grâce à ses dégâts de base élevés et à sa compétence de niveau 5 (« Lame de Sang »), qui octroie un bonus de dégâts pendant 5 secondes. Cela la rend particulièrement redoutable face aux boss.

Associez l'Acier Dentelé à la Lame Spectrale Écarlate (Scarlet Wraithblade) pour renforcer encore ce build de départ de Phantom Blade Zero, car cette dernière inflige des dégâts de rupture de garde importants, vous permettant de neutraliser aisément les ennemis dotés d'un bouclier, sans avoir à recourir à votre Hache de l'Effroi.

Quels Phantom Edges prendre pour bien débuter ?

Pour votre premier Phantom Edge de Phantom Blade Zero, privilégiez la Hache de l'Effroi en complément de la Chaîne du Chasseur. Cette configuration enrichit votre arsenal actuel en offrant une source supplémentaire de dégâts de rupture de garde, tout en vous permettant de tirer parti de l'effet de saignement.

Vous pouvez utiliser la Hache pour enchaîner vos combos une fois que le boss a entièrement récupéré son Sha Chi ; cela vous donne l'occasion d'infliger immédiatement des dégâts de rupture. Quant à la Chaîne, son effet accroît les dégâts infligés aux ennemis subissant un saignement, élément central de ce build de départ de Phantom Blade Zero. Comme votre arme principale peut provoquer un saignement, cela constitue un moyen supplémentaire de capitaliser sur cet état altéré et vous offre davantage d'options pour infliger des dégâts.

Quelles compétences prendre pour bien débuter dans Phantom Blade Zero ?

Enfin, outre les armes, il est important de prendre les bonnes compétences pour bien débuter dans Phantom Blade Zero. À ce titre, débloquez en priorité la Forme fluide et la Foulée des mille lieues. Ces deux compétences constituent vos principaux outils pour réduire la distance, vous permettant de vous rapprocher rapidement de vos adversaires lors des combats contre les boss.

Au début de Phantom Blade Zero, vous ne pouvez pas vous concentrer sur un seul arbre de compétences, car le déverrouillage de nouvelles aptitudes nécessite des Pierres noires, de l'Ambre Sha Chi et des Fleurs de mémoire, des objets obtenus au fil de la progression dans l'histoire. Il est donc préférable de répartir vos points de compétence entre les différents arbres disponibles. Après avoir exploré la Vallée, vous devriez être ensuite en mesure de débloquer les deux premières compétences de chaque arbre qui sont :

Capacité Sans Limite

Sang-froid

Art du Soin

Flot de Chi

Quels objets de soin et accessoires prendre pour bien débuter ?

La Gourde curative sera votre principale source de soin au début de Phantom Blade Zero, vous permettant de progresser dans l'histoire sans avoir à retourner aux Cloches après chaque combat. Associez-la au Récipient régénérateur, qui procure un soin conséquent ainsi qu'une récupération accrue de Sha Chi. Cette combinaison s'avère particulièrement utile lors des combats contre les boss, vous aidant à rester en vie tout en préservant votre jauge de Sha Chi.

S'agissant de vos premiers accessoires dans Phantom Blade Zero, utilisez les Bandelettes de Combat et le Jeton de Poursuite pour augmenter vos dégâts. Associez-les à l'Appareil Reflexe, qui élargit les fenêtres pour les parades et les esquives parfaites, facilitant ainsi leur exécution. Cela peut s’avérer particulièrement précieux lors des moments décisifs des combats contre les boss.