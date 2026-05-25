C’est un indispensable lorsque l’on joue aux jeux de simulation de vie : les codes de triche. Ils sont déjà présents dans Paralives et si vous en cherchez la liste complète vous êtes à la bonne adresse.

Après 20 ans de monopole, la concurrence arrive enfin pour Les Sims 4. Après inZOI, place donc à Paralives, disponible en accès anticipé depuis le 25 mai 2026. Le petit studio canadien a déjà une vision d’ensemble pour l’avenir de son jeu, dans la droite lignée des attentes de la communauté. Et parce qu’après deux décennies d’hégémonie il y a certaines habitudes qui deviennent presque des réflexes musculaires. Difficile en effet de créer, à terme, des scénarios rondement menés sans passer par la case triche. Construction, compétences, bonheur, argent… Les Sims donne la mainmise sur presque tous les aspects du jeu. Naturellement, la concurrence fait de même. Voici tous les codes de triche de Paralives.

Tous les codes de triche de Paralives

Si inZOI avait le coche à son lancement, Paralives ne fera pas la même erreur. Les codes de triche sont disponibles dès maintenant, et il y en a BEAUCOUP. Le jeu de simulation suit les traces de de son modèle avec des cheat codes officiels, activables avec une commande spéciale. On vous explique tout ce qu’il y a à savoir, et, évidemment, la liste de tous les codes de triche de Paralives. Cet article sera mis à jour à mesure que de nouveaux cheat codes arriveront.

Dans la tradition des Sims, les codes de triche de Paralives demanderont d’effectuer une petite manipulation afin d’ouvrir la console de commandes. Notez que leur activation peut causer certains effets non désirés et des bugs en cas de surutilisation. Voici la marche à suivre pour utiliser les cheats codes de Paralives.

Appuyez sur CTRL+F1 pour ouvrir la console de commandes de Paralives.

Tapez ou copiez-collez votre code de triche de Paralives dans le champ.

Appuyez sur Entrée.

Quelques petites choses à savoir pour les habitués des Sims 4 : Paralives ne nécessite aucune de commande initiale pour activer les codes, aussi bien en jeu que dans les menus, et les codes de triche ne sont pas sensibles à la casse et il n'y a pas besoin d’entrer le « / ». Vous pouvez également cliquer sur le dernier cheat code utilisé pour le relancer immédiatement. Quelques commandes basiques dédiées au menu des codes de triche de Paralives sont également disponibles :

HELP : affiche la liste de tous les codes de triche.

: affiche la liste de tous les codes de triche. CLEAR : efface tout le texte de la console.

: efface tout le texte de la console. ALIASES : affiche la liste des commandes avec leurs raccourcis alternatifs

: affiche la liste des commandes avec leurs raccourcis alternatifs SHOWCURRENTCHARACTERGUID : affiche le GUID unique attribué au Para sélectionné

La liste de tous les codes de triche de Paralives pour les Paras

Cheat codes pour l'argent (Paradime)

PRINTMONEY : donne un nombre précis d’argent. Exemple : PRINTMONEY 10000.

: donne un nombre précis d’argent. Exemple : PRINTMONEY 10000. SETMONEY : change la valeur des fonds du foyer par un montant donné. Exemple, SETMONEY 10000.

: change la valeur des fonds du foyer par un montant donné. Exemple, SETMONEY 10000. PAYDAY : donne au Para sélectionné son salaire.

: donne au Para sélectionné son salaire. PIGGYBANK : donne 1 000 paradimes

: donne 1 000 paradimes MAKEITRAIN : donne 10 000 paradimes

: donne 10 000 paradimes JACKPOT : donne 50 000 paradimes

: donne 50 000 paradimes LOTTERY : donne un nombre aléatoire de paradimes entre 1 et 100 000.

: donne un nombre aléatoire de paradimes entre 1 et 100 000. GENERATEBILL : envoie le relevé bancaire dans la boîte à lettres

: envoie le relevé bancaire dans la boîte à lettres CLEARBILLS : supprime toutes les factures de la boîte à lettres

: supprime toutes les factures de la boîte à lettres CLEARSELECTED CHARACTERSBILLS : supprime toutes les factures liées à un para sélectionné de la boîte à lettres.

: supprime toutes les factures liées à un para sélectionné de la boîte à lettres. CAUSEOUTAGE : coupe le courant du foyer sélectionné.

: coupe le courant du foyer sélectionné. FIXOUTAGE : remet le courant du foyer sélectionné.

Codes pour la personnalisation

EDITCHARACTER : retourne dans le créateur de personnages pour modifier les membres du foyer.

: retourne dans le créateur de personnages pour modifier les membres du foyer. PRINTAGE : montre l’âge d’un para dans la console de commandes.

: montre l’âge d’un para dans la console de commandes. SETAGE : change l’âge d’un para pour une valeur donnée. Exemple, SETAGE 23.

: change l’âge d’un para pour une valeur donnée. Exemple, SETAGE 23. SHOW PERSONALITYTRAITS : dévoile les niveaux des traits (Charisme, Créativité etc) dans la console de commandes.

: dévoile les niveaux des traits (Charisme, Créativité etc) dans la console de commandes. LEVELUP PERSONALITY : ajoute un niveau de personnalité à un para donné.

: ajoute un niveau de personnalité à un para donné. RESET PERSONALITY : réinitialise la personnalité d’un para au niveau 1.

: réinitialise la personnalité d’un para au niveau 1. SHOWSTATUS EFFECTS : montre les différents effets d’état d’un para.

: montre les différents effets d’état d’un para. CLEARSTATUS EFFECTS : supprime tous les effets d’état d’un para.

: supprime tous les effets d’état d’un para. CLEARSTATUS EFFECTSONALL CHARACTERS : supprime tous les effets d’état de tous les paras.

: supprime tous les effets d’état de tous les paras. GAINSTORYCARD : ajoute une carte d’histoire.

Codes pour la grossesse

GETPREGNANT : rend un para sélectionné enceinte, il est possible de choisir la valeur entre 1 et 3. Exemple, GETPREGNANT 2

: rend un para sélectionné enceinte, il est possible de choisir la valeur entre 1 et 3. Exemple, GETPREGNANT 2 GIVEBIRTH : fait accoucher immédiatement un para.

: fait accoucher immédiatement un para. MAKEBABIES : permet à deux paras sélectionnés d’avoir un bébé ensemble.

: permet à deux paras sélectionnés d’avoir un bébé ensemble. PREGNANTSTATUS : montre le statut de la grossesse d’un para.

Codes de triche de Paralives pour l'âge et la mort

NEXTLIFESTAGE : fait passer le Para sélectionné à l'étape de vie suivante

: fait passer le Para sélectionné à l'étape de vie suivante PREVIOUSLIFESTAGE : ramène le Para sélectionné à l'étape de vie précédente

: ramène le Para sélectionné à l'étape de vie précédente NEXTGROWTHSPURT : déclenche une poussée de croissance pour un nourrisson ou un adolescent

: déclenche une poussée de croissance pour un nourrisson ou un adolescent PREVIOUSGROWTHSPURT : annule la dernière poussée de croissance d'un nourrisson ou adolescent

: annule la dernière poussée de croissance d'un nourrisson ou adolescent KILLCHARACTER : tue le Para sélectionné. Attention, utiliser ce code sur un foyer d'un seul personnage déclenche un game over.

: tue le Para sélectionné. Attention, utiliser ce code sur un foyer d'un seul personnage déclenche un game over. REVIVEALLSELECTEDCHARACTERS : ressuscite le Para sélectionné, mais ne fonctionne pas pendant l'écran de game over.

Codes pour le foyer

ADDSELECTEDCHARACTERSTOHOUSEHOLD : ajoute le PNJ sélectionné à votre foyer actuel.

: ajoute le PNJ sélectionné à votre foyer actuel. CREATECHARACTER : crée un nouveau Para via son GUID ou son nom interne. Exemple, CREATECHARACTER 1234567891011120000.

: crée un nouveau Para via son GUID ou son nom interne. Exemple, CREATECHARACTER 1234567891011120000. KICKCURRENTHOUSEHOLDINTONEWHOUSEHOLD : retire tous les Paras du foyer sauf un.

: retire tous les Paras du foyer sauf un. KICKSELECTEDCHARACTERSFROMHOUSEHOLD : expulse le Para sélectionné du foyer

Codes pour les relations

SHOWCHARACTERRELATIONSHIPS : affiche toutes les relations du Para sélectionné ainsi que leurs statuts.

BECOMEACQUAINTANCEWITHEVERYONE : ajoute automatiquement le statut « Connaissance » avec tous les Paras de la ville.

La liste de tous les codes de triche de Paralives pour les besoins

Codes pour les besoins

SHOWNEEDS : affiche toutes les valeurs des besoins dans la console.

: affiche toutes les valeurs des besoins dans la console. SETNEED : définit une valeur précise pour un besoin (de 1 à 10). Exemple, SETNEED Hunger 8

: définit une valeur précise pour un besoin (de 1 à 10). Exemple, SETNEED Hunger 8 DECAYNEED : réduit un besoin selon la valeur indiquée (ou de 1 par défaut). Exemple, DECAYNEED Hygiene 3

: réduit un besoin selon la valeur indiquée (ou de 1 par défaut). Exemple, DECAYNEED Hygiene 3 RELIEFNEED : restaure complètement le besoin indiqué (voir liste juste en-dessous). Exemple, RELIEFNEED Sleep pour le sommeil.

: restaure complètement le besoin indiqué (voir liste juste en-dessous). Exemple, RELIEFNEED Sleep pour le sommeil. RELIEFALLNEEDS : restaure entièrement tous les besoins du Para sélectionné.

: restaure entièrement tous les besoins du Para sélectionné. RELIEFALLNEEDSOFALLCHARACTERS : restaure entièrement les besoins de tous les Paras du foyer.

Liste des dénominations pour les codes des besoins

Affection : affection

: affection Bathroom : vessie / toilettes

: vessie / toilettes Fun : amusement

: amusement Grump : mauvaise humeur

: mauvaise humeur Hunger : faim

: faim Hygiene : hygiène

: hygiène Peace : tranquillité

: tranquillité Sleep : sommeil

: sommeil MeTime : temps personnel

: temps personnel EnergySurplus : surplus d’énergie

: surplus d’énergie GetAwayFromFire : besoin de fuir le feu

: besoin de fuir le feu NeedToMove : besoin de bouger

Codes pour les Désirs

CLEARALLONSELECTEDCHARACTERS : supprime toutes les envies, interactions, factures, souvenirs et émotions tout en restaurant les besoins de tous les Paras du foyer.

: supprime toutes les envies, interactions, factures, souvenirs et émotions tout en restaurant les besoins de tous les Paras du foyer. CLEARWANTCOOLDOWNS : génère de nouvelles envies basées sur les émotions du Para. Si la liste des envies est pleine, les envies actuelles sont complétées ou supprimées.

: génère de nouvelles envies basées sur les émotions du Para. Si la liste des envies est pleine, les envies actuelles sont complétées ou supprimées. COMPLETECURRENTWANTS : complète instantanément toutes les envies du Para sélectionné.

La liste de tous les codes de triche de Paralives pour les Compétences et Hobbies

Codes pour les Compétences

SHOWSKILLS : affiche les niveaux de compétence du Para dans la console.

: affiche les niveaux de compétence du Para dans la console. LEVELUPSKILL : ajoute un niveau à la compétence indiquée. Exemple, LEVELUPSKILL Astronomy

: ajoute un niveau à la compétence indiquée. Exemple, LEVELUPSKILL Astronomy SETSKILLLEVEL : définit le niveau exact d’une compétence. Exemple, SETSKILLLEVEL Astronomy 9

: définit le niveau exact d’une compétence. Exemple, SETSKILLLEVEL Astronomy 9 LEARNALLSKINS : débloque tous les extras liés à une catégorie de compétence. Exemple, LEARNALLSKINS recipes

Liste des compétences

Piano : piano

: piano Guitar : guitare

: guitare Triangle : triangle

: triangle Dancing : danse

: danse Exercising : exercice physique

: exercice physique Astronomy : astronomie

: astronomie Biology : biologie

: biologie Surgery : chirurgie

: chirurgie Programming : programmation

: programmation GraphicDesign : design graphique

: design graphique Cooking : cuisine

: cuisine Painting : peinture

: peinture Repair : réparation

: réparation Potty : apprentissage du pot (pour les bébés)

: apprentissage du pot (pour les bébés) Language : langage (pour les bébés)

Codes pour les Hobbies

UPGRADEOCCUPATIONS : débloque de nouvelles améliorations pour le métier du Para sélectionné.

: débloque de nouvelles améliorations pour le métier du Para sélectionné. ENDWORKDAY : termine immédiatement la journée de travail. Le Para reçoit son salaire et ses éventuels points d’amélioration.

: termine immédiatement la journée de travail. Le Para reçoit son salaire et ses éventuels points d’amélioration. PRINTALLOCCUPATIONS : affiche tous les emplois du Para sélectionné.

: affiche tous les emplois du Para sélectionné. PRINTNUMBEROFEXTRASFOREVERYOCCUPATION : affiche tous les métiers disponibles ainsi que leurs évolutions possibles dans la console.

: affiche tous les métiers disponibles ainsi que leurs évolutions possibles dans la console. PRINTALLPOSSIBLEEXTRASFOROCCUPATION : affiche tous les bonus disponibles pour le métier indiqué. Exemple, PRINTALLPOSSIBLEEXTRASFOROCCUPATION Parallel_CharacterArtist Rank 2

: affiche tous les bonus disponibles pour le métier indiqué. Exemple, PRINTALLPOSSIBLEEXTRASFOROCCUPATION Parallel_CharacterArtist Rank 2 CLEARALLOCCUPATIONS : supprime tous les emplois actuels du Para sélectionné.

: supprime tous les emplois actuels du Para sélectionné. ADDVACATIONDAY : ajoute un jour de vacances au Para sélectionné.

: ajoute un jour de vacances au Para sélectionné. ADDSTRIKETOOCCUPATIONS : ajoute un avertissement aux emplois actuels du Para.

: ajoute un avertissement aux emplois actuels du Para. CLEARSTRIKES : retire tous les avertissements des emplois du Para.

: retire tous les avertissements des emplois du Para. UNENROLLFROMALLOCCUPATIONS : fait quitter tous ses emplois au Para sélectionné.

La liste de tous les codes de triche de Paralives pour le mode Vie

Codes pour l'Heure et le Jour

ADVANCEDAY : avance le temps d'une journée complète (24 heures) et ajoute également une nouvelle page d'histoire.

ADVANCEHOUR : avance le temps d'une heure.

SETHOUR : change l'heure actuelle selon la valeur indiquée. Exemple, SETHOUR 12

SKIPTO5MINUTESBEFOREWORK : règle automatiquement l'heure cinq minutes avant le début du travail du Para.

Codes pour le feu

EXTINGUISHALLFIRES : éteint tous les incendies en cours.

: éteint tous les incendies en cours. EXTINGUISHSELECTEDCHARACTERSONFIRE : éteint le feu sur le Para sélectionné.

: éteint le feu sur le Para sélectionné. SETITEMONFIRE : met l'objet sélectionné en feu.

: met l'objet sélectionné en feu. SETSELECTEDCHARACTERSONFIRE : met le Para sélectionné en feu.

Codes pour les journaux et boîte à lettres

DELETEALLNEWSPAPERISSUES : supprime tous les journaux.

GENERATEMAIL : envoie le courrier en attente dans votre boîte aux lettres.

GENERATENEWSPAPER : génère un nouveau journal.

RESETMAILBOX : vide complètement la boîte aux lettres.

La liste de tous les codes de triche de Paralives pour le Mode Construction et les Objets

Codes pour le mode Construction

TOGGLEEDITTOWN : active ou désactive un mode d'édition spécial permettant de modifier la ville tout en gardant un foyer sélectionné. Ce n'est pas le mode Édition du monde classique et cette commande peut provoquer divers bugs ou problèmes.

: active ou désactive un mode d'édition spécial permettant de modifier la ville tout en gardant un foyer sélectionné. Ce n'est pas le mode Édition du monde classique et cette commande peut provoquer divers bugs ou problèmes. SPAWNALLITEMS : fait apparaître tous les objets du jeu dans le monde. Transforme généralement la ville en gigantesque bazar inutilisable. C’est déconseillé, sauf pour tester des commandes ou expérimenter des choses.

Codes pour les objets

ADDITEMTOINVENTORY : ajoute un objet spécifique à l'inventaire du Para via son ID. Exemple, ADDITEMTOINVENTORY ClutterClothingRingEngagement

: ajoute un objet spécifique à l'inventaire du Para via son ID. Exemple, ADDITEMTOINVENTORY ClutterClothingRingEngagement SHOWITEMINFOS : affiche l'ID de l'objet actuellement sélectionné en mode Construction.

: affiche l'ID de l'objet actuellement sélectionné en mode Construction. PRINTINVENTORY : affiche les IDs de tous les objets présents dans l'inventaire du Para.

: affiche les IDs de tous les objets présents dans l'inventaire du Para. CLEARINVENTORY : supprime tous les objets de l'inventaire du Para.

: supprime tous les objets de l'inventaire du Para. REPAIRALLITEMS : répare tous les objets du jeu.

: répare tous les objets du jeu. UNSPOILALLITEMS : restaure tous les aliments avariés du jeu.

: restaure tous les aliments avariés du jeu. SETITEMSTATE : change l'état d'un objet selon la valeur indiquée. Exemple, SETITEMSTATE IsOn 1.

: change l'état d'un objet selon la valeur indiquée. Exemple, SETITEMSTATE IsOn 1. SHOWITEMSTATES : affiche les données d'animation et d'interaction de l'objet sélectionné.

La liste de tous les codes de triche pour les Performances, Débogage et l'Interface

Codes pour les performances et l'interface

UILIST : affiche la liste de toutes les fenêtres de l'interface dans la console de Paralives.

: affiche la liste de toutes les fenêtres de l'interface dans la console de Paralives. SHOWUI : ouvre la fenêtre d'interface indiquée. Exemple, SHOWUI UImods

: ouvre la fenêtre d'interface indiquée. Exemple, SHOWUI UImods BENCHMARKFPS : lance un benchmark FPS de 15 secondes.

: lance un benchmark FPS de 15 secondes. CAPFPS : limite les FPS à une valeur précise. Exemple, CAPFPS 60.

: limite les FPS à une valeur précise. Exemple, CAPFPS 60. FPS : affiche les FPS actuels.

: affiche les FPS actuels. VSYNC : affiche et modifie les paramètres de synchronisation verticale (V-Sync).

: affiche et modifie les paramètres de synchronisation verticale (V-Sync). FULLSCREEN : passe le jeu en mode plein écran.

: passe le jeu en mode plein écran. WINDOWED : passe le jeu en mode fenêtré.

: passe le jeu en mode fenêtré. RESOLUTION : affiche la résolution actuelle du jeu.

: affiche la résolution actuelle du jeu. SETRESOLUTION : change la résolution selon la valeur indiquée. Exemple, SETRESOLUTION 1920x1080

: change la résolution selon la valeur indiquée. Exemple, SETRESOLUTION 1920x1080 SHADOWDISTANCE : affiche la distance actuelle de rendu des ombres.

: affiche la distance actuelle de rendu des ombres. STARTTOWNBENCHMARKSTORYBOARD : lance un benchmark spécial pour tester les performances de la ville.

Codes pour les Sauvegardes

SAVE : sauvegarde la partie.

: sauvegarde la partie. ZIPSAVEFILE : compresse la sauvegarde actuelle et crée un fichier ZIP sur le bureau.

: compresse la sauvegarde actuelle et crée un fichier ZIP sur le bureau. QUITTOMAINMENU : retourne à l'écran titre.

: retourne à l'écran titre. RAGEQUIT : ferme immédiatement le jeu.

Codes pour debuguer le jeu

UNSTUCK : replace correctement le Para sélectionné pour corriger un problème de déplacement.

: replace correctement le Para sélectionné pour corriger un problème de déplacement. UNSTUCKALL : corrige les problèmes de déplacement de tous les Paras du jeu.

: corrige les problèmes de déplacement de tous les Paras du jeu. SHOWCHARACTERPOSITION : affiche les coordonnées du Para ainsi que les informations du terrain et de la zone autour de lui.

: affiche les coordonnées du Para ainsi que les informations du terrain et de la zone autour de lui. WARPCHARACTER : téléporte le Para aux coordonnées indiquées. Exemple, WARPCHARACTER 133.6,7.3,95.1.

: téléporte le Para aux coordonnées indiquées. Exemple, WARPCHARACTER 133.6,7.3,95.1. RESETMUSEUMDONATIONS : réinitialise toutes les donations du musée afin de pouvoir les refaire.

: réinitialise toutes les donations du musée afin de pouvoir les refaire. SCHEDULE : exécute une commande en boucle et affiche son statut en haut à gauche de l'écran. Exemple, SCHEDULE FPS.

: exécute une commande en boucle et affiche son statut en haut à gauche de l'écran. Exemple, SCHEDULE FPS. STOP : arrête la commande programmée avec SCHEDULE.

: arrête la commande programmée avec SCHEDULE. PRINTHOUSEHOLDFUNDS : affiche les fonds de tous les foyers.

: affiche les fonds de tous les foyers. COUNTITEMS : affiche le nombre total d'objets présents dans le monde.

: affiche le nombre total d'objets présents dans le monde. SHOWACTIONS : affiche les actions actuelles et à venir du Para.

: affiche les actions actuelles et à venir du Para. SHOWALLACTIONS : affiche des données détaillées sur les actions en cours.

: affiche des données détaillées sur les actions en cours. SHOWINTERACTIONS : affiche les interactions actuelles.

: affiche les interactions actuelles. SHOWCANCELINTERACTIONDETAILS : affiche les détails des interactions annulées.

: affiche les détails des interactions annulées. SHOWCANCELLINGINTERACTION : affiche les interactions en cours d'annulation.

: affiche les interactions en cours d'annulation. CLEANUPDUPLICATEDITEMS : supprime les objets dupliqués dans le monde.

: supprime les objets dupliqués dans le monde. GETSLIDERS : affiche toutes les valeurs des curseurs du Para sélectionné.

: affiche toutes les valeurs des curseurs du Para sélectionné. STOPALLAUDIOS : coupe toutes les musiques, voix et sons d'ambiance.

: coupe toutes les musiques, voix et sons d'ambiance. SHOWCHARACTERCURRENTITEMSLOT : affiche les détails des interactions actuelles du Para dans la console.

: affiche les détails des interactions actuelles du Para dans la console. GETCHARACTERDEFORMATIONS : affiche toutes les valeurs liées aux modifications corporelles du Para.

: affiche toutes les valeurs liées aux modifications corporelles du Para. GETEQUIPMENT : affiche toutes les valeurs liées à l'équipement et à la personnalisation du Para.

: affiche toutes les valeurs liées à l'équipement et à la personnalisation du Para. TESTCHARACTERSKIN : affiche toutes les valeurs liées aux vêtements, accessoires, maquillage et apparence du Para.

Codes de triche divers