Une quête extrêmement difficile mais offrant de beaux contenus gratuits de Monster Hunter Wilds est de retour, voici un guide à son propos pour vous aider à en briguer les récompenses.

Jusqu'au 11 novembre 2026, Capcom fait ainsi revenir sur Monster Hunter Wilds la quête Défi libre L'enfant des Terres Sauvages, qui demande de chasser un Arkveld Alpha Suprême de Rang 10, soit l'un des monstres les plus difficiles actuellement à chasser dans le jeu, avec à la clé trois pendentifs pour arme en lien avec la créature en question, en fonction de vos performances. On vous partage nos notes de chasse au sujet de cette quête.

Qu'attendre de la quête Défi L'Enfant des Terres Sauvages de Monster Hunter WIlds ?

La quête Défi actuellement en lice sur Monster Hunter Wilds s'intitule donc l'Enfant des Terres Sauvages, déjà parue auparavant, et qui fait son retour jusqu'au 11 novembre 2026. Voici les détails de la quête en question, qui se présente comme l'une des plus difficiles actuellement disponibles dans le jeu :

Cible : Arkveld Alpha Suprême

Arkveld Alpha Suprême Difficulté : 10⭐

: 10⭐ RC 100 ou plus

Dispo jusqu'au 11 novembre 2026 à 00h59

Zone : Wyveria

: Wyveria Récompenses : pendentifs pour arme en fonction des performances

Quelles sont les astuces pour chasser l'Arkveld Alpha Suprême ?

Assurez-vous de disposer de votre plus puissante arme de type Dragon, qui est en effet la plus grande faiblesse de l'Arkveld Alpha Suprême.

Prenez également un équipement avec beaucoup de Défense pour encaisser ses violentes attaques et de résistance à l'élément Dragon pour vous prémunir de ses plus grosses attaques.

Lancez la quête l'Enfant des Terres Sauvages de Monster Hunter Wilds idéalement de puis le camp de la Zone 13 de Wyveria, puisque l'Arkveld Alpha Suprême se situe dans la Zone 15.

Visez en priorité les lames-chaînes de l'Arkveld pour affaiblir sa forme enragée, dans laquelle il devient incroyablement dangereux.

N'hésitez pas à faire exploser les cristaux de Wylait que l'Arkveld répend avec des capsules élémentaires afin de lui infliger de gros dégâts.

Pensez à utiliser des Capsules Aveuglantes quand il est en l'air pour instantanément le mettre à terre pendant de précieuses secondes et ainsi lui asséner vos plus gros combos sans risque.

Quelles sont les récompenses de la quête Défi L'Enfant des Terres Sauvages de Monster Hunter Wilds ?

Selon la vitesse à laquelle vous parvenez à terminer la quête Défi L'Enfant des Terres Sauvages de Monster Hunter Wilds, vous pourrez recevoir en récompense, en plus des composants habituels d'une chasse d'Arkveld Alpha Suprême, des pendentifs à équiper sur vos armes. Voici les temps à battre pour essayer d'obtenir les trois :

Trois pendentifs : terminer la quête en moins de 22 minutes.

Deux pendentifs : terminer la quête en moins de 30 minutes.

Un pendentif : ne pas échouer à terminer la quête.







Source : Site officiel de Monster Hunter