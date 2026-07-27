Outre la campagne et les missions annexes à faire en solo ou en coop jusqu'à quatre, Halo Campaign Evolved cache des modes de jeu bonus à débloquer, voici un guide pour savoir comment.

Comme son nom l'indique, et probablement au regret de nombreux fans de la franchise, Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 du légendaire Combat Evolved sorti il y a 25 ans, ne dispose pas de mode multi. Il ne propose donc que la campagne d'origine reproduite quasiment à l'identique, ainsi que trois chapitres additionnels spécialement conçus pour les besoins du remake. Il existe toutefois deux modes de jeu bonus à débloquer, dont un qui va demander pas mal d'effort pour y parvenir.

Le premier mode de jeu à débloquer dans Halo Campaign Evolved s'intitule Campagne Remix, une autre nouveauté du remake, qui permet de relancer des missions déjà terminées avec des ennemis et des emplacements d'armes aléatoires, ainsi que de nouveaux effets visuels et d'autres éléments aléatoires. Pour y accéder, la marche à suivre est plutôt simple, mais demande de rester à l'affût pendant la progression dans la campagne :

Collectez trois Crânes (objets à collecter disséminés dans chaque chapitre de la campagne, à raison de trois par chapitre), peu importe lesquels.

(objets à collecter disséminés dans chaque chapitre de la campagne, à raison de trois par chapitre), peu importe lesquels. Une fois cela fait, vous verrez apparaître sur le menu principal d'Halo Campaign Evolved la rubrique « Campagne Remix ».

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Qu'est-ce que change le mode Campagne Remix ?

Une fois le mode Campagne Remix débloqué, trois Crânes seront également disponibles quand vous relancez une mission déjà terminée ou lorsque vous lancez ce nouveau mode de jeu, et seront systématiquement actifs en lançant une mission Remix, comme suit :

Adaptation : Rend aléatoire les factions ennemies présentes dans la mission.

: Rend aléatoire les factions ennemies présentes dans la mission. Armes aléatoires : Change aléatoirement les armes pré-placées disponibles dans la mission.

: Change aléatoirement les armes pré-placées disponibles dans la mission. Armistice : Les factions ennemies ne s'affrontent jamais entre elles.

Quand vous lancez une mission avec le mode Campagne Remix d'Halo Campaign Evolved, celui-ci activera en supplément jusqu'à quatre Crânes aléatoires parmi ceux que vous avez ramassé, en plus d'avoir une chance d'activer aléatoirement l'un des deux effets visuels suivants :

Visibilité Parasite : la mission arborera le même brouillard qu'on peut voir dans les niveaux en lien avec le Parasite.

: la mission arborera le même brouillard qu'on peut voir dans les niveaux en lien avec le Parasite. Vision nocturne : la vision nocturne est active de manière permanente tout le long de la mission.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Comment débloquer le mode LTouCA dans Halo Campaign Evolved ?

En plus du mode Campagne Remix, Halo Campaign Evolved dispose d'un autre mode de jeu caché, qui est quant à lui nettement plus difficile à débloquer. La marche à suivre est en effet la suivante :

Collectez tous les Crânes du jeu, au nombre de 39 , à raison de trois dans chacun des 13 chapitres composant la campagne principale et les missions bonus.

, à raison de trois dans chacun des 13 chapitres composant la campagne principale et les missions bonus. En ajoutant les 3 Crânes débloqués avec le mode Campagne Remix, on arrive ainsi à un total de 42 Crânes .

. Une fois tous les Crânes collectés, le menu Campagne Remix affichera une seconde option, intitulée « Jouer à LTouCA ».

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Qu'est ce que le mode LTouCA ?

Le mode LTouCA de Halo Campaign Evolved est le défi ultime de ce remake de Combat Evolved, puisqu'il implique de relancer n'importe quel chapitre, mais en difficulté Légendaire, la plus haute et extrêmement létale du jeu, mais active aussi en prime les 20 Crânes qui visent à rendre le jeu encore plus difficile.

Cela implique par exemple que les ennemis sont aléatoires et plus résistants ; que vos boucliers ne se rechargent qu'avec des attaques en mêlée ; que les munitions sont plus rares, etc. Bon courage pour terminer une mission dans ces conditions, Spartans, vous en aurez définitivement besoin !