Depuis Combat Evolved en 2001, la légendaire franchise FPS de Xbox est connue pour ses fins secrètes plus ou moins iconiques, comme par exemple celle bien barrée du tout premier jeu, ou celle aux lourdes répercussions du troisième. Halo Campaign Evolved, le remake sous Unreal Engine 5 du premier épisode de la saga de Master Chief, ne déroge pas à la règle et dispose également de sa propre fin secrète. Si vous avez la motivation, voici comment la débloquer, et ce qu'elle implique.

Attention toutefois, on risque de SPOILER des éléments de l'intrigue principale d'Halo Campaign Evolved, ainsi que ladite fin secrète. Arrêtez-vous là si vous n'avez pas fini le jeu, ou après la première partie si vous souhaitez découvrir cette fameuse cinématique cachée par vous-même.

Les vétérans de la franchise connaissent déjà certainement la réponse à cette question, et heureusement elle n'implique pas des manœuvres incroyablement complexes. Pour débloquer la fin secrète d'Halo Campaign Evolved, il suffit en effet simplement de terminer toute la campagne du début à la fin en difficulté Légendaire, la plus haute du jeu. Il s'agit toutefois d'un certain défi, car les ennemis y sont beaucoup plus agressifs, résistants et létaux que dans les autres modes de difficulté.

Qu'est-ce qu'il y a dans la fin secrète ?

Si d'aventure vous n'avez pas envie de faire toute la campagne d'Halo Campaign Evolved en difficulté légendaire, vous pouvez voir de quoi il est question via la vidéo ci-dessous. Elle implique en tout cas, comme dans Combat Evolved, l'iconique Sergent Johnson. Sauf que, à la différence de celle-ci où il fait un improbable câlin à un Élite alors que le Halo explose, on y voit Johnson se prélasser sur une plage, prenant une permission bien méritée. Alors que le Pillar of Autumn entre dans un stade critique, le sergent met fin à sa petite pause et se prépare à quitter la structure à bord d'un Pélican. Cela confirme du même coup qu'il est bien vivant et qu'on le reverra pour un potentiel Remake d'Halo 2.

Outre le fait de débloquer la fin secrète d'Halo Campaign Evolved, terminer le jeu en difficulté Légendaire a également le double bénéfice de recevoir le succès/trophée correspondant. Il s'agit donc d'un objectif que vous allez de toute façon chercher à accomplir si vous souhaitez compléter le jeu à 100%.