Forza Horizon 6 regorge d'activités en tout genre, mais aussi de collectibles. Entre les panneaux disséminés absolument partout, les mascottes et les trésors de grange, on ne sait plus où donner de la tête. C'est sans compter les voitures bonus, elles aussi bien cachées, que l'on pourra trouver dans chaque région du Japon.

Où trouver les 9 premières voitures bonus de Forza Horizon 6 ?

Ces voitures bonus de Forza Horizon 6 sont différentes des Trésors de Grange puisqu'il n'y a aucune aide sur la carte pour les trouver. Il faudra en réalité s'appuyer sur une photo et un indice qui ne seront donnés qu'en visitant les régions. On vous invite donc à vous déplacer partout sur la carte en balade libre afin de déclencher ces événements. Vous devrez ensuite vous débrouiller par vous-même pour les trouver et certaines sont plutôt bien cachées. On vous dévoile ici même où et comment trouver chacune des 9 premières voitures bonus de Forza Horizon 6.

Ford GT 2005 - Naga - une classique dans Forza Horizon 6

La Ford GT de 2005, grand classique du Mans et de Forza Horizon, se trouve dans le district de Naga, légèrement au nord-ouest de la zone de lancement de la fusée. Vous devrez longer la côte en prenant un petit chemin de terre jusqu'à atteindre un parking qui offre une superbe vue sur la baie. On aperçoit d'ailleurs nettement les bâtiments de Tokyo au large comme sur la photo.





©Jérémy.H " KiKiToès" pour Gameblog

Nissan Figaro 1991 - Tokyo

La petite Nissan Figaro de 1991 est cachée dans Tokyo. Vous la trouverez près de la côte du centre-ville dans un parking situé à un carrefour. Roulez lentement pour ne pas passer à côté, on a vite tendance à passer devant sans apercevoir l'entrée.





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Nissan Safari 1985 - Ito

Le tout-terrain Nissan Safari de 85 est dans la région d'Ito, tout au nord de la zone, dans les vastes reliefs boisés. Suivez donc la route de terre sinueuse qui se dandine entre les immenses éoliennes. La voiture se trouve au pied de l'une d'elles, en plein dans un virage d'une zone de drift.





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Dodge Charger 1969 - Minamo

La classique Dodge Charger de 1969 est aussi de la partie dans Forza Horizon 6 et elle est très bien cachée. Elle se trouve non loin du grand terrain de golf de la région de Minamino. Rendez-vous à l'entrée de ce dernier, et dirigez-vous derrière les bâtiments en empruntant le passage où sont garés de nombreux caddies de golf. La Dodge est juste derrière, garée dans la cour sur la gauche.





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Mazda RX-7 1985 - Ohtani

La légendaire Mazda RX-7 de 1985 est cachée dans les plaines de la région de Ohtani, à l'extrémité ouest en partant de la zone du Festival Horizon. Elle se trouve au pied d'une tour, non loin d'un petit chalet. N'hésitez pas à briser les barrières pour l'atteindre.





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Porshe 959 - Shimanoyama

La région de Shimanoyama de Forza Horizon 6 cache quant à elle la Porsche 959. Elle est tout au nord-ouest de la zone, au nord de l'emplacement de la Mazda RX-7. Repérez la route principale qui traverse la petite ville à flanc de colline et longez-la. Lorsque vous apercevez la devanture jaune de l'épicerie locale, arrêtez-vous. La Porsche est garée devant.





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BMW M1 - Hokubu

La BMW M1 se trouve quant à elle dans la région Hokubu de Forza Horizon 6. Elle est au pied du pont ferroviaire qui traverse la zone. Vous la trouverez exactement au nord des rails, lorsque ces derniers traversent les champs.





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Mitsubishi Evo III 1995 - Takashiro

Dans la région de Takashiro, la Mitsubishi Evo III 1995 vous attend non loin d'une superbe cascade et d'un temple. Dirigez-vous à l'extrémité ouest de la région en prenant les routes principales, puis empruntez les chemins de terre pour descendre près des chutes d'eau. Ou alors, si vous êtes plus au nord, vous pouvez aussi faire le cascadeur et vous jeter depuis la cascade, effet spectaculaire et belles photos garantis.





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Lancia Stratos HF Stradale - Sotoyama - Dernière voitures bonus de Forza Horizon 6

Pour la Lancia Stratos HF Stradale, rendez-vous dans la région Sotoyama, la plus au nord de Forza Horizon 6. Il va falloir équiper les pneus neige. Prenez la route principale jusqu'à la grande piste de ski à l'est. Rendez-vous au grand bâtiment surplombé par une station de télésièges, la Lancia est garée juste à côté.