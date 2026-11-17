Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour aller jusqu’à la victoire dans Football Manager 27 ? Voici la liste des meilleurs jeunes prodiges à recruter absolument.

Disponible depuis peu, Football Manager 27 vous invite cette année encore à vous glisser dans les chaussures d’un manager à la tête d’une équipe de football, avec pour objectif de recruter les meilleurs talents possibles pour mener vos différents poulains vers la victoire. À ce titre, vous vous demandez donc très certainement quels sont les jeunes prodiges à recruter absolument pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Dans ce cas, vous êtes au bon endroit.

Avant de débuter, précisons toutefois une chose : cette liste de jeunes prodiges se base sur la moyenne des notes de potentiel affichées par Football Manager 27, ce qui n’est pas forcément une science exacte. En effet, il est parfois possible que certains joueurs de même niveau atteignent leur plein potentiel à différents stades de leur carrière, ce qui peut apporter des nuances non négligeables. Sans compter que l’ensemble dépend aussi de votre talent à les former.

De fait, gardez en tête que tous les jeunes prodiges mis en avant dans ce guide ne constituent qu’une piste parmi tant d’autres pour progresser au mieux dans le titre de Sports Interactive, qui regorge de joueurs et de talents potentiels. C’est d’ailleurs pourquoi en plus de vous proposer ce que l’on pense être le meilleur jeune prodige à recruter pour chaque poste, nous allons également vous lister des alternatives qui pourraient potentiellement davantage vous parler.

© Sports Interactive / SEGA

Les alternatives possibles :

Christian Zawieschitzky (RB Salzburg)

Mike Penders (Chelsea)

Florian Hellstern (Greuther Furth)

Le meilleur défenseur central : Pau Cubarsí (Barcelone)

Les alternatives possibles :

Luka Vušković (Brighton)

Karim Coulibaly (Strasbourg)

Axel Koukaba (PSG)

Le meilleur défenseur droit : Daniel Banjaqui (Benfica)

Les alternatives possibles :

Daniel Nnodim (Austria Wien)

Givairo Read (Feyenoord)

Elijah Dijkstra (AZ Alkmaar)

Les alternatives possibles :

Honest Ahanor (Crystal Palace)

Davinchi (Getafe)

Stephen Mfuni (Man City)

Le meilleur milieu défensif central : Nathan De Cat (Hoffenheim)

Les alternatives possibles :

Reggie Walsh (Chelsea)

Ayyoub Bouaddi (Man City)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Les alternatives possibles :

Josh King (Fulham)

Nathan De Cat (Hoffenheim)

Reggie Walsh (Chelsea)

Le meilleur milieu offensif : Estêvão (Chelsea)

Les alternatives possibles :

Luca Williams-Barnett (Spurs)

Josh King (Fulham)

Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

Le meilleur milieu offensif droit : Lamine Yamal (Barcelone)

Les alternatives possibles :

Yan Diomande (Real Madrid)

Estevao (Chelsea)

Luca Williams-Barnett (Spurs)

Le meilleur milieu offensif gauche : Yan Diomande (Real Madrid)

Les alternatives possibles :

Luca Williams-Barnett (Spurs)

Rio Ngumoha (Liverpool)

Alphadjo Cissé (AC Milan)

Les alternatives possibles :