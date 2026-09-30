Vous cherchez à platiner Control Resonant et voulez savoir comment obtenir le trophée / succès « Sois qui tu veux être » ? On vous explique toute la marche à suivre dans ce guide.

Sorti le 24 septembre 2026, Control Resonant est un jeu qui regorge de choses à faire et à découvrir. En effet, dans la pure tradition des œuvres de Remedy, les aventures de Dylan Faden nous offrent l’opportunité de réaliser toutes sortes de quêtes secondaires plus ou moins inattendues, dont certaines peuvent alors nous récompenser par l’obtention d’un trophée / succès. C’est notamment le cas de la quête « La fête sans fin ». Voici la marche à suivre pour l’obtenir.

Où trouver la quête « La fête sans fin » de Control Resonant ?

Vous trouverez la quête en question dans la Zone d’invasion ouest, qui est l’une des premières zones accessibles dans Control Resonant. Une fois arrivé dans cette dernière, contournez le garage central où se trouve la Faille de la zone, et rendez-vous au bout de la ruelle (entourée par le curseur ci-dessous) jusqu’à entendre de la musique. De là, faites le nécessaire pour entrer dans le bâtiment d’où elle provient en passant par le toit afin d’accéder à l’appartement où se déroule la quête.

© Gameblog

Pour obtenir le trophée / succès lié à la quête « La fête sans fin », vous devez absolument venir à bout du karaoké de Control Resonant sans vous tromper une seule fois dans les paroles de la chanson, sous peine de provoquer la mort d’un des participants à chaque erreur commise. Ce qui, vous vous en doutez, condamnera alors votre obtention du trophée / succès par la même occasion. Mais pour éviter que cela ne se produise, voici les 9 réponses à sélectionner :

Feu de joie

Stress

Si spontané

Demain

Ton esprit

Passé

À tout affronter

De plus en plus fort

Porter

Cela mettra alors fin à la chanson, en vous octroyant par la même occasion le trophée / succès « Sois qui tu veux être » de Control Resonant.

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J’ai manqué le trophée, que faire ?

Malheureusement, « Sois qui tu veux être » est le seul trophée manquable du jeu, ce qui signifie qu’une fois la mission achevée, il n’est plus possible de l’obtenir. Heureusement, Control Resonant étant un jeu bien pensé par Remedy, deux solutions s’offrent à vous pour y remédier de façon assez simple :

Soit vous attendez de finir l’histoire et relancez le jeu en New Game + afin de rusher jusqu’à la quête « La fête sans fin »

Soit vous rechargez une ancienne sauvegarde, Control Resonant conservant des fichiers de tous les moments clés de l’aventure en cas de besoin

Si vous privilégiez la seconde option, choisissez donc l’un des fichiers de l’aventure où vous êtes sûr que vous n’aviez pas encore réalisé la quête, et foncez dans la Zone d’invasion ouest pour prendre votre revanche sur le karaoké. Après quoi, il ne vous restera plus qu’à repartir sur le fichier de sauvegarde le plus récent pour reprendre l’aventure où vous l’aviez laissée.