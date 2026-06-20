Au-delà de l’action pure et des blockbusters, les amateurs de Stardew Valley ont eu droit à leur dose de jeux cosy durant toute la période du Summer Game Fest. On a gardé pour vous les annonces à retenir.

Le Summer Game Fest a encore fait le plein d’annonces pour son édition 2026. Des tonnes de jeux se sont annoncés d’une conférence à l’autre. Alors, autant dire qu’il y en avait pour tous les goûts, y compris pour les fans de Stardew Valley qui, en attendant la mise à jour 1.7, vont avoir de quoi faire avec tous les nouveaux jeux présentés entre le Wholesome Direct et le Story-Rich Showcase. Voici rien que pour vous les 12 jeux de simulation de ferme cosy à retenir du SGF 2026.

Cozy Grove: Camp Spirit revient sur consoles et PC

Attendu le 15 juillet 2026, sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox ONE, XBOX Series X|S et PC.

Deux ans après sa sortie sur mobile, Cozy Grove Camp Spirit est enfin prêt à se lancer sur toutes les plateformes. C’était l’une des annonces que beaucoup espéraient, c’est maintenant confirmé. Préparez-vous à repartir sur une île mystérieuse pour aider les âmes errantes à trouver la paix. Malgré son contexte grave, l’esprit chaleureux et doux de la licence cosy de Spry Fox avait su séduire les fans de Stardew Valley en quête d’aventures sociales et d’environnements à reconstruire.

Dragon Shelter, c'est Stardew Valley mais avec des dragons

Attendu le 24 septembre 2026, sur PC.

Si vous cherchez une expérience à la Stardew Valley dans un univers de fantasy, Dragon Shelter est ce qu’il vous faut cette année. Armez-vous de votre meilleure bêche pour restaurer une ferme oubliée à l’aide d’adorables dragons. Mais comme souvent avec ce genre de jeu cosy, l’enjeu va au-delà de la culture de ses terres. Préparez-vous à redonner la joie de vivre à tout un village morose qui auront bien besoin des pouvoirs de vos compagnons à écailles pour remonter la pente.

Fields of Mistria passe enfin à la version 1.0

Version 1.0 prévue le 5 août 2026, sur PC.

Celui-là, ça fait un moment qu’on le surveille et cette fois, ça y est : l’early access, c’est terminé. Fields of Mistria lancera officiellement sa version définitive cet été, promettant pour l’occasion un tas de nouveautés, comme l’ajout du mariage, les enfants et même la conclusion du scénario principal. Alors si vous attendiez le bon moment pour plonger dans ce Stardew Valley-like aux airs de Sailor Moon, vous l’avez trouvé grâce au Summer Game Fest.

Fourleaf Fields, la révélation cosy du Summer Game Fest 2026

Attendu au printemps 2027, sur Nintendo Switch, PS5, XBOX Series X|S et PC.

Si Grounded rencontrait Stardew Valley, ça donnerait Fourleaf Fields. Remarqué lors du Wholesome Direct de ce Summer Game Fest 2026, ce futur jeu de simulation de vie cosy fait jouer les petits dans la cour des grands. À la tête d’une ferme miniature, vous prendrez soin d’insectes et de cultures bien plus grands que vous. En solo ou en coop en ligne, le jeu semble plutôt classique dans sa forme mais change des propositions du même genre avec cet univers aussi mignon qu’atypique.

Grave Seasons, le thriller cosy (oui, c'est possible)

Attendu à l'automne 2026, sur Nintendo Switch, PS5, XBOX Series X|S et PC.

Pour ce Summer Game Fest 2026, Perfect Garbage aura choisi la scène du Story-Rich Showcase pour donner un énième aperçu de Grave Seasons, le Stardew Valley-like surnaturel que tout le monde attend cette année. Vous plaçant dans la peau d’un personnage évadé de prison, le jeu mêlera gestion de ferme et enquête sur une série de meurtres pour proposer une expérience insolite dans le champ des jeux cosy. La promesse d’une narration de premier plan et d’un univers bien plus sombre éveillent toujours autant la curiosité alors qu’on attend une date de sortie définitive.

Humblets, si Breath of the Wild était une simulation de vie

Attendu en 2027, sur PC.

Si ce qui vous plaît dans l’expérience Stardew Valley, c’est l’exploration et le craft, alors Humblets est la future nouveauté que vous devez surveiller. Avec ses personnages qui semblent tout droit sortis de Tales of the Shire, ce jeu de survie cosy veut vous embarquer dans un monde généré de manière procédurale, plein de ressources à exploiter et de secrets à percer. Pensé pour une expérience solo ou en coop en ligne jusqu’à 4, il s’annonce comme une parenthèse douce rythmée par la découverte permanente et des batailles de cartes magiques.

Japanese Rural Life Adventure, c'est un peu Stardew Valley mais Japon

Disponible sur Nintendo Switch, iOS, Mac et PC.

Sorti en mars sur PC et Nintendo Switch, Japan Rural Life Adventure s’est rappelé à notre bon souvenir durant le Wholesome Direct. Avec son style en pixel art rétro, il a tout du Stardew Valley-like à la sauce japonaise. Et pour cause, ce jeu cosy vous entraîne dans la campagne traditionnelle pour gérer une petite exploitation locale à votre rythme. Au milieu des cerisiers en fleurs, des festivals d’été et des cloches des temples voisins, le Summer Game Fest 2026 nous invite à replonger dans ce titre reposant à souhait.

Loftia, pour ceux qui aiment l'aspect social de Stardew Valley

Attendu pour l’hiver 2026 sur Nintendo Switch, PC et Mac.

Avec Loftia, le studio indé Qloud Games vous encourage à bâtir un monde plus durable à plusieurs. Véritable expérience multijoueur, ce futur jeu cosy vous immerge sur des îles flottantes dont les terres sont prêtes à être cultivées. Voyez l’environnement évoluer au fil du temps comme dans Stardew Valley, dans cet univers solarpunk coloré qui promeut un mode de vie plus écologique. Sa présentation au Summer Game Fest a été l’occasion de confirmer une phase d’accès anticipé dès l’automne prochain.

Moonlight Peaks, le Stardew Valley à la sauce vampire

Attendu le 7 juillet 2026, sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Mac et PC.

Moonlight Peaks redessine l’univers de Dracula avec une esthétique kawaï qui a fait mouche au Summer Game Fest. Bien qu’annoncé pour cet été, ce futur jeu de simulation de vie cosy collera parfaitement à l’ambiance d’Halloween avec son village surnaturel peuplé de loups-garous, sorcières, vampires et autres créatures de la nuit. Personnalisez votre personnage, entretenez votre jardin, pratiquez la broderie et l’ikebana et prenez part à un tas d’activités qui ont tout pour plaire aux fans de Stardew Valley.

Spirit Crossing, une magnifique révélation au Summer Game Fest

Attendu en 2026, sur PC.

Spry Fox et Netflix avaient une autre cartouche pour le Summer Game Fest cette année. Le studio et son éditeur ont en effet re-sorti de leurs tiroirs un certain Spirit Crossing, déjà sorti sur mobile. Le MMO de simulation de vie cosy va s’offrir un portage PC cette année, vous permettant d’explorer des ruines et de bâtir votre sanctuaire avec d’autres joueurs. L’aspect communautaire y occupe une place prépondérante, mettant en avant le partage et l’entraide, des valeurs qui parleront assurément aux fans de Stardew Valley.

Tales of Seikyu, pour les amateurs de Rune Factory aussi

Disponible sur PC, annoncé sur Nintendo Switch, PS5 et XBOX Seriex X|S.

Sorti le 11 juin dernier, Tales of Seikyu a profité du Summer Game Fest pour s’annoncer sur consoles. Au croisement de Stardew Valley et Rune Factory, ce jeu de simulation de vie agricole vous ouvre les portes de son univers fantastique peuplé de yokai. Ainsi, adonnez-vous aux activités habituelles du genre (culture, pêche, décoration…) et liez-vous d’amitié avec les habitants du coin tout en découvrant les pouvoirs que vous octroie votre ascendance.

Tinkernest, la promesse d'une belle histoire d'amitie

Pas de date de sortie annoncée, prévu sur PC.

On a enfin craqué devant les adorables animaux de Tinkernest, ce jeu indé à la Stardew Valley dont le gameplay mise en grande partie sur l’artisanat. À ce titre, combinez tout un tas d’objets pour en produire de nouveaux et ainsi aider votre colonie à s’épanouir. Créés par « deux amis », ce futur représentant de la scène cosy promet justement de vous toucher en plein cœur avec tous ses personnages attachants prompts à nouer des liens sincères avec vous.