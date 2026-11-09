Plus de trois ans après sa sortie, Honkai Star Rail s’apprête à franchir une nouvelle étape qui semblait presque inimaginable à ses débuts. Figure divine au cœur de la mythologie du RPG au tour par tour de HoYoverse, l’Aion de l’Allégresse s’apprête à descendre de son piédestal pour rejoindre les rangs du Pionnier. Une première dans l’histoire du jeu, puisque, jusqu'ici, ces divinités qui façonnent l’univers d’Honkai occupaient une place importante dans l'histoire, mais restaient éloignées des simples mortels. De l'aveu des équipes, leur intégration au roster du jeu était particulièrement délicate,. Pourtant, Hoyo entend relever le défi le 11 novembre 2026 avec la version 4.7, « Que le rire résonne parmi les étoiles », qui signera l’arrivée d’Aha en tant que nouveau personnage 5 étoiles. Un choix que les développeurs justifient en partie par leur volonté de bousculer le système de combat.

Aha, la première Aion jouable d'Honkai Star Rail

Depuis ses tout débuts, Honkai Star Rail a articulé son univers autour des Aions, ces entités divines qui incarnent chacune une Voie et représentent des forces qui dépassent largement les simples considérations humaines. La Destruction, la Préservation, la Nihilité ou encore l’Allégresse, toutes ont leur propre philosophie et influencent considérablement le destin des civilisations et des personnages que le Pionnier rencontre au fil de son périple. Jusqu’ici elles se manifestaient indirectement, pouvaient être observées, évoquées, mais aucune n’avait véritablement rejoint le roster jouable de Honkai Star Rail avant la mise à jour 4.7. Avec Aha, HoYoverse va non seulement enfin conclure l’arc Planarcadia, mais aussi ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de son RPG en transformant une entité divine en un personnage jouable.

« En faire un personnage jouable était un challenge en lui-même. Nous devions d’emblée trouver une façon intelligente de l’intégrer aux combats », nous a expliqué Chengnan An, lead designer d’Honkai Star Rail, lors d’un entretien avec les médias. Un problème qui dépassait largement la question de l'équilibrage. Il fallait en effet également trouver une justification cohérente dans l'histoire et faire en sorte que cette arrivée ne donne pas l'impression d'être du simple fan service opportunite. Et parmi toutes les divinités d’Honkai Star Rail, le choix d'Aha s'est finalement imposé assez naturellement. « On a décidé d'en faire la première Aion jouable, car la Voie de l'Allégresse s'articule autour de la joie et Aha est la plus humaine d'entre eux et par conséquent la plus apte à intégrer l'aventure et le système de combat. »

Son rapport particulier avec les êtres humains, leurs émotions et leurs expériences a rapidement convaincu Hoyo de faire son choix. Cette connexion, que peu d’autres Aion entretiennent avec les humains, son désir de les aider a rapidement permis de définir son rôle et son kit. « Dès le début nous avons décidé d'en faire une sorte de soutien. Nous voulions que notre histoire soit axée autour des humains et elle est la plus appropriée pour connecter les humains et les Aions. » Pour Hoyo, le choix s’est alors imposé naturellement, de sorte à préserver cette dimension narrative, tout en la conjuguant à une fonction concrète au sein de l’équipe.

Une nouvelle façon d’aborder les combats

Si l’arrivée de Aha est un événement majeur pour Honkai Star Rail et son lore, elle devait aussi, et surtout, apporter quelque chose de nouveau aux joueurs côté gameplay, eux qui passent une bonne partie de leur temps à optimiser soigneusement leurs compositions. Plus que son statut prestigieux d’Aion, Aha devait s’intégrer naturellement au système de combat, sans pour autant casser la meta, tout en le faisant évoluer. « Nous voulions apporter quelque chose de nouveau au système de combat », résume assez bien Chengnan An. Une ambition qui se traduira directement dans le fonctionnement du nouveau personnage 5 étoiles limité de type Quantique et, naturellement, associé à la Voie de l’Allégresse.

Son rôle consiste notamment à renforcer les personnages de cette même Voie en leur permettant de débloquer des capacités de combat spécifiques grâce à l'Ascension de l’Allégresse. Elle introduira également la mécanique « Moment d’Aha », qui accélère les animations des compétences d’Allégresse et qui devrait « contribuer à dynamiser les affrontements », précise Hoyo. En d’autres termes, les membres de son équipe auront de nouvelles manières d’exprimer leur plein potentiel. Le sien s’exprimera lorsque la Souhaissence, une nouvelle ressource collective que l’équipe génère progressivement au fil du combat, est remplie. Elle pourra alors déclencher son ultime et infliger des dégâts d'Allégresse à tous les ennemis présents sur le terrain. A cela s’ajoute également une compétence redoutable, l’Autorité aiônique, qui permet aux attaques alliées de réduire directement les PV maximum des adversaires. Pour Hoyo, tout ce kit devrait lui donner une place toute particulière dans les compositions tant elle devrait modifier la dynamique de son équipe et offrir une nouvelle dimension aux personnages qui partagent sa Voie.

D'autres Aions jouables après Aha ?

Avec cette volonté de renouveler un tant soit peu le gameplay d’Honkai Star Rail, il est naturel de se demander si l’arrivée d’Aha sera une exception ou le début d’un nouveau chapitre pour le RPG. Après tout, si une Aion peut désormais rejoindre le roster du jeu, difficile de ne pas imaginer d’autres figures majeures de l’univers descendre elles aussi parmi les mortels. A cette question, HoYoverse rappelle surtout que l’arrivée de l’Aion de l’Allégresse n’a pas été improvisée. « Pour Aha, nous avions préparé le terrain en amont, de façon à ce que lorsqu'on l'introduirait en tant que personnage jouable, cela semble naturel. », rappelle Chengnan An, faisant écho aux différents éléments narratifs distillés avant l’arrivée de la mise à jour 4.7 d’Honkai Star Rail.

Une approche que le studio chinois semble manifestement vouloir reconduire : « Pour les prochains Aions, nous souhaitons en faire de même, mais restez à l'écoute. ». La porte reste ouverte et, en attendant qu’Aha soit éventuellement rejointe par ses confrères, elle accueillera les joueurs dès le 11 novembre 2026 avec la mise à 4.7 d’Honkai Star Rail.