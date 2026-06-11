Monter soi-même un PC de bureau est devenu, de nos jours, presque un jeu d’enfant. Là où, par le passé, cela nécessitait un minimum de notions techniques, avec notamment une configuration manuelle du bios, nous sommes désormais devant du quasi plug and play, illustré par des tutos à foison sur Internet. Alors bien sûr, tout est relatif, et demandera malgré tout une attention particulière dans le choix des divers composants et de leur compatibilité pour en tirer le plein potentiel. L'élément de base, celui qui définit la globalité du projet, repose sur un mot bien trop souvent inévitable : le prix. Le second critère déterminant sa conception tient quant à lui sur l’orientation d’usage de votre PC. Que vous soyez gamer, concepteur vidéo ou photo, ou même simple “surfeur du net”, vos besoins matériels seront évidemment spécifiques et de coûts très variables.

Là où les choses deviennent nettement plus délicates en revanche, c’est si vous recherchez une alternative nomade. Assembler un ordinateur portable sur mesure est une toute autre paire de manches, clairement pas à la portée de tout le monde. La solution la plus commune reste alors de commander un laptop pré-conçu via des sites marchands en ligne ou dans certaines enseignes généralistes, avec certes des performances orientées vers des domaines de prédilection. Mais trop souvent, vous vous retrouverez face à des compromis que vous ne pourrez éviter. Si vous recherchez une machine portable sur mesure, capable de supporter les tâches les plus lourdes tout en vous adonnant sur votre temps libre à votre passion du jeu vidéo, alors la réponse existe : passer par un monteur professionnel.

Une solution à la carte, adaptée à tous les budgets

C’est ici qu’entre en jeu notre partenaire pcspecialist.fr. Que vous soyez un particulier ou un professionnel en quête de machines sur mesure, alors vous pourriez bien trouver sur le site la réponse à toutes vos demandes. Le principe est simple, tout en offrant une liberté d’action totale : pcspecialist propose une sélection de bases conçues et optimisées par leurs soins, que vous pouvez modifier pièce par pièce selon vos besoins. Une alternative simplifiant grandement la tâche pour les non-initiés, mais qui s’avère être parfaite dans le cadre d’un PC portable. Chez Gameblog, ce qui nous intéresse, c’est le jeu vidéo. Alors quand le site nous a proposé d’essayer les performances gaming d’une de leurs conceptions nomades, la curiosité était bien trop présente.

Le Ionico de Pcspecialist, que vous pouvez retrouver sur le site, a servi de châssis à notre projet. Tout y est modifiable à votre convenance via une sélection de périphériques compatibles, avec pour seule limite, là encore, votre budget. Taille et technologie de l’écran, processeur, mémoire, carte graphique, en passant par le stockage, l’alimentation, les cartes son et wifi ainsi que les divers lecteurs optionnels sont interchangeables. La dernière touche concerne le système d'exploitation et les logiciels que vous souhaitez intégrer ou non à votre configuration. A titre d’exemple, notre PC portable de test intègre dans les grandes lignes un écran LED de 16’’ d’une résolution de 2560 par 1600 pixels, un processeur Intel Core Ultra 9 24 coeurs, 32 GB de ram en DDR5, une RTX5070, un SSD M.2 de 2 TB et une batterie de 99WH. Une jolie bête atteignant la somme de 2414€, TVA incluse. Un montant non négligeable il est vrai, mais tout à fait correct au vu de la technologie embarquée, encore une fois totalement adaptable.

Les plus gros AAA du moment sous le coude

Avec son châssis en aluminium, notre Ionico upgradé fait sans surprise honneur à ses performances. tout en restant surprenamment facilement transportable avec ses 29mm d’épaisseur. Une jolie prouesse d’assemblage qui ne néglige pas pour autant son refroidissement. Une RTX 5070, même dans une version portable, est une grosse consommatrice d’énergie, impliquant inévitablement une production importante de chaleur. Et pourtant, aucune température excessive ou de ventilation abusée façon turbine de PS4 Pro n’aura été à signaler durant nos essais. Nous ne rentrerons toutefois pas ici dans des mesures ultra détaillées qui n’auraient finalement que peu d'intérêt au vu d’une configuration très spécifique. Nous resterons dans un ressenti simple de notre expérience de joueur, telle que vous pourriez la vivre.

Pour faire court, tous les plus gros jeux du moment tournent de manière très honorable voir même impressionnante sur une machine si compacte. Cyberpunk 2077, Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Battlefield 6 ou encore Arc Raiders ne font à aucun moment trembler le PC portable conçu par pcspecialist, avec des paramètres graphiques adaptés définis entre élevés et ultra sur chacun des titres. Il va de soi que les performances ne peuvent pas être directement comparées à une tour fixe qui restera quoi qu’il arrive plus performante (mais aussi bien plus onéreuse !). Les composants et leur compacités ne sont pas les mêmes, impactant évidemment leurs performances techniques. L’exemple de comparaison le plus flagrant pourrait se faire via la carte graphique Nvidia RTX 5070 laptop qui, malgré son appellation, ne peut égaler son modèle de bureau quasiment plus encombrant que le PC portable tout entier. La force de cette version miniaturisée provient de l'intégration des dernières technologies logicielles telles que le DLSS 4.5 et le Multi Frame Generation (jusqu’à X6), salvatrices sur les plus grosses productions.

Et l’autonomie dans tout ça ? C’est un sujet qui fait inévitablement parler avec notamment l’essor des hybrides consoles/PC portables. Avec sa batterie de 99WH, notre Ionico de chez pcspecialist n’a pas à rougir face à ses petites concurrentes surpuissantes, mais ne fera pas non plus de miracles avec les technologies actuelles. Il est difficile de donner une estimation précise tant celle-ci va dépendre du jeu utilisé, mais aussi des paramètres graphiques sélectionnés. Pour l’exemple, un Crimson Desert réglé en élevé permet environ 1H20 de gameplay. Nous sommes finalement dans la norme des propositions faites par les Rog Ally X et autres Steam Deck, tout en profitant d’une puissance supérieure, le tout sur un écran bien plus confortable. Le gaming nomade, tout particulièrement sur les plus gros jeux, peut difficilement proposer mieux avant de passer par la case prise secteur.

Notre expérience de consommateur… de jeu vidéo !

Notre expérience sur pcspecialist s’est montrée particulièrement convaincante. Facile d’accès, même pour une personne peu à l’aise en termes d’informatique, le site propose une offre variée, adaptée aux besoins et à la bourse de chacun. Les configurations pré-conçues et prêtes à l’emploi peuvent être entièrement personnalisables pour s’adapter au mieux à vos critères même les plus exigeants. La seule limite sera le budget que vous souhaitez allouer à votre projet. Dans le cadre de notre expérience axée sur le gaming nomade, le montage conseillé par le site aura clairement tenu toutes ses promesses en termes de performances grâce à une sélection matérielle de haute volée, capable de faire tourner les plus gros jeux du marché. Ajoutez à cela un montage et un envoi rapide de votre commande sur mesure (environ une semaine entre la commande et la réception à votre domicile), une garantie jusqu’à 3 ans et un service après-vente, et il devient difficile de ne pas vous conseiller l’achat de votre futur PC via le site de pcspecialist.fr