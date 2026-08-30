Il aura peut-être mis du temps à arriver, mais il est enfin en approche, et les fans d’horreur ne pourraient sans doute pas s’en réjouir davantage. Douze ans après la sortie d’Alien Isolation, qui reste aujourd’hui encore considéré comme l’un des meilleurs jeux d’horreur qui ait pu voir le jour, Creative Assembly se prépare à offrir au Xénomorphe de Ridley Scott un retour des plus attendus dans Alien Isolation 2, dévoilé au Summer Game Fest en juin dernier. Et bien que les détails autour du jeu se fassent encore relativement rares pour le moment, nous avons pu en découvrir le prologue à l’occasion de la Gamescom 2026, lors d’une rapide session d’une demi-heure qui n’a fait que nous confirmer… que nous ne sommes pas encore au bout de nos frissons.

Une immersion saisissante

Débutant quelques mois après les événements du premier jeu, Alien Isolation 2 nous placera aux commandes de Blake, membre d’une équipe d’exploration de l’avant-poste de Weyland-Yutani. Leur mission : enquêter sur le crash d’un mystérieux vaisseau au beau milieu de la forêt. Mais jeu d’horreur oblige, les conditions pour la mener à bien sont loin d’être réunies. Une forte tempête approche dangereusement, et l’équipe doit déjà faire face à une pluie battante tandis que seules les flammes provoquées par la catastrophe, la lampe-torche de l’héroïne et les éclairs intermittents viennent pourfendre l’obscurité de la nuit. L’occasion alors de constater, d’entrée de jeu, que Creative Assembly risque une nouvelle fois de frapper fort avec l’ambiance du jeu.

Véritable bijou d’immersion, Alien Isolation 2 se dote d’un sound design d’un réalisme époustouflant, qui donne réellement l’impression de se trouver au cœur de la tempête. Le son de la foudre qui frappe non loin de notre position, le bruit assourdissant de la pluie qui s’abat tout autour de nous, le brouhaha provoqué par les violentes bourrasques… Rares sont les jeux à proposer un son d’une telle qualité. Un son dont le réalisme, d’ailleurs, n’a d’égal que l’exploitation de la manette DualSense sur PS5, qui pousse l’immersion à un niveau bien plus élevé encore. Chaque coup de tonnerre, chaque bruit étrange qui résonne au loin, chaque action que l’on réalise déclenche des sensations dans le creux de nos mains. Tout simplement saisissant.

Les vestiges de Sébastopol

Mais la tempête, d’une certaine manière, n’était finalement que le calme avant la véritable tempête, à savoir la rencontre entre Blake et le Xénomorphe. Car vous l’aurez probablement vu venir : le mystérieux vaisseau que l’on recherche dans Alien Isolation 2 n’est autre qu’un vestige de la station Sébastopol, qui servait de décor à l’aventure d’Amanda Ripley dans le premier opus. Avant d’en arriver à la rencontre fatidique, toutefois, une incursion dans ce dernier s’impose. Et forcément, celui-ci est en très mauvais état. Première étape, donc : explorer les lieux à la recherche de composants pour pouvoir remettre le courant, et ainsi progresser jusqu’à la salle de contrôle de la station.

Et c’est à ce moment précis que tout bascule. Sans crier gare, le Xénomorphe débarque et se met en chasse. Dès lors, le moindre bruit devient proscrit. Pour s’en sortir, pas d’autre choix : il faut parvenir à retourner à l’entrée de la station, en évitant de trahir sa présence ou de croiser la route de l’alien, dont le comportement se veut toujours aussi imprévisible. Pour ce faire, plusieurs outils sont à notre disposition : des conduits au sol, des bouteilles à lancer pour le distraire… Mais nous devons l’avouer : l’antagoniste d’Alien Isolation 2 a cette fois-ci été plus fort que nous. Quand nous ne l’avons pas alerté par le bruit de nos pas dans l’eau, nous avons malheureusement croisé sa route aux portes de la sortie. L’échappée devra attendre.

Alien Isolation 2 donne déjà terriblement envie

S’il est encore bien trop tôt pour donner un avis plus concret sur Alien Isolation 2, force est de constater que cette petite demi-heure passée sur le titre aura suffi à capter toute notre attention. Creative Assembly avait prévenu : cette suite sera davantage de l’ordre de l’évolution que de la révolution, et cela se ressent dès le prologue. Mais une chose est sûre, la tension est déjà très largement au rendez-vous, et nul doute que des surprises devraient aussi être de la partie. Même si, pour les découvrir, il va encore falloir prendre son mal en patience. En attendant, on ne boude pas notre plaisir de retrouver le Xénomorphe, qui promet une nouvelle fois de nous faire vivre un vrai cauchemar sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.