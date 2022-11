En mars dernier nous pouvions apprendre l'existence d'un partenariat entre Microsoft et la Fédération Française de Football, débouchant notamment sur le programme Xbox FC, à destination du football amateur, qui rapporte certes moins d'argent mais qui est aussi important dans le cœur des gens.

Xbox FC qu'est ce que c'est ?

Le principe du Xbox FC est assez simple : il permet aux footballeuses et footballeurs de vivre une expérience de foot plus qualitative en offrant des lieux d'entrainement et de vie rénovés. Dans ce contexte, Xbox et la FFF veilleront à ce que ces nouvelles infrastructures soient entretenues, et continueront de soutenir les clubs sélectionnés à travers d’autres initiatives, et cela sur le long terme.

Le programme est officiellement ouvert à l’ensemble des clubs de France métropolitaine et pour cela il faut suivre plusieurs étapes :

Remplir le formulaire pour les clubs désireux de participer Un tirage au sort. Afin de garantir une représentation nationale équitable dans les 13 ligues du territoire français, un club par ligue sera séléctionné. Les clubs retenus au nombre de 13 seront contactés par Xbox. Ils devront alors soumettre une vidéo pour défendre leur candidature. Le jury sélectionnera 6 clubs, qui intégreront le programme Xbox FC entre janvier et juin 2023

Le jury en question sera composé de Pierre-Alexandre Bizot, alias Domingo, animateur-streamer et parrain du programme Xbox FC mais aussi Sakina Karchaoui, footballeuse internationale française et marraine du programme Xbox FC. Divers représentants de Xbox France et de la Fédération Française de Football seront également de la partie.

Bref, si vous avez envie de donner un coup de jeune ou faire revivre votre club de foot comme il se doit, c'est le moment. Un bon coup de pub pour Microsoft et une belle initiative pour les sportifs amateurs.