L'art est une éternelle histoire de réécriture. Les relectures imprègnent autant la littérature que le cinéma et la télévision. Nous allons encore en avoir un aperçu avec une annonce qui étonne déjà les fans de cette franchise de science-fiction née il y a plus de 50 ans aux États-Unis. Malgré l'apparition d'une série HBO entre temps, c'est bien le film originel de 1973 qui va avoir le droit à un remake.

Le parc culte rouvre ses portes avec ce remake d'un film de science-fiction iconique

En 1973, Michael Crichton, auteur à qui on doit le célèbre roman Jurassic Park vingt ans plus tard, sort son premier long-métrage au cinéma. Si aux États-Unis, le public le connaît sous le titre Westworld, le public français le découvre un an après sous le nom Mondwest. Récompensé du prix du « meilleur film de science-fiction » aux Saturn Awards 1975, le long-métrage est depuis passé dans l'ombre bien qu'il conserve une aura particulière avec son histoire de parc sur le thème du Far West où les visiteurs interagissent avec des androïdes à forme humaine. De quoi inspirer un remake prochainement.

Toujours aussi moderne en 2026, le film de science-fiction va officiellement avoir droit à son remake. Warner Bros, qui avait récupéré les droits pour la série Westworld diffusée entre 2016 et 2022 sur HBO, sera à la production. Au scénario, nous retrouverons David Koepp. Un choix judicieux puisqu'il avait déjà travaillé avec Crichton sur les adaptations de Jurassic Park au cinéma. Et cette casquette de scénariste, il l'a portée sur un tas de longs-métrages mythiques, de Mission Impossible à La Guerre des mondes, en passant par le Spider-Man de Sam Raimi.

© MGM

Warner préfère revenir aux origines plutôt qu'offrir une conclusion à sa série

Cette annonce fait l'effet de montagnes russes pour les fans du Westworld de 2016. Pour rappel, la série HBO de science-fiction pourtant très appréciée a été annulée avant de toucher à son but. Après 2 saisons acclamées, elle avait perdu quelque peu de sa superbe avec les deux suivantes. Néanmoins, le public espérait avoir droit à un dénouement pour refermer comme il faut cette histoire. Warner ne lui a finalement offert qu'un arrêt net, avant de retirer la série des plateformes de SVOD. Mais la compagnie prouve qu'elle n'a pas oublié la licence avec ce futur remake.

Dès lors, l'annonce d'un film Westworld a fait l'effet d'une petite bombe. Au premier abord, beaucoup espéraient qu'il soit question d'une conclusion à la série HBO. Or, David Koepp va en réalité s'attacher à retravailler Mondwest pour un remake qui sonnera on ne peut plus actuel à notre époque. On ignore encore qui sera à la réalisation, mais Deadline évoque déjà le choix d'un « cinéaste majeur ». Malgré la déception des fans de la série, cela reste une bonne nouvelle pour les amateurs de science-fiction et pour les nostalgiques de l'œuvre originelle.