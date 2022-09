Si il y a bien un personnage culte dans la licence Warcraft, il s'agit sans aucun doute de Arthas Menethil qui fait son apparition pour la toute première fois dans Warcraft III et qui depuis ne cesse d'attirer la curiosité. Autrefois prince héritier de Lordearon et chevalier à la main d'argent, il fut corrompu par le Roi Liche (pardon pour le spoil).

C'est sans doute pour cette raison que Febo, un fan de Warcraft mais surtout un bijoutier avec pas moins de 10 ans d'expérience, a décidé de reproduire fidèlement en bijou l'épée Deuillegivre (Frostmourne en V.O), la fameuse lame du Chevalier de la Mort Arthas Menethil. Il explique :

Parce que Frostmourne est dans la tradition depuis 2004 dans différents jeux et extensions, j'ai dû choisir le design que j'utiliserais comme référence. J'ai utilisé le design de Warcraft Reforged, et je sais que tout le monde déteste Reforged, mais pour moi, c'est toujours la version la plus agréable de Frostmourne et c'est certainement celle qui contient le plus de détails : et j'aime les détails !"