Après trois saisons diffusées d'abord sur France 3 entre 2008 et 2012 pour les deux premières, puis en 2017 sur France 4 pour la troisième, la saison 4 de Wakfu se découvrira à la rentrée prochaine. Et la production des nouvelles aventures du jeune Yugo et de ses compagnons semble bien se dérouler, comme l'a partagé ToT, le grand patron d'Ankama, sur Twitter, offrant un premier aperçu de ce dessin animé qui se déroule dans le Krosmoz, l'univers des jeux vidéo Dofus et Wakfu.

S'il s'agit simplement d'un plan, celui-ci interroge et enthousiasme les fans, alors que l'on découvre un protagoniste qui semble plus jeune et alors que la fin de la saison 3 laissait beaucoup de mystères en suspens.

Pour rappel, la série d'animation Wakfu place son intrigue dix ans après le commencement de l'avènement de la prophétie du Héros dans le MMORPG Wakfu. Yugo, un jeune garçon de 12 ans découvre qu'il peut créer des portails de téléportation. Son père adoptif lui révèle alors le secret de sa vraie famille, point de départ de toutes ses aventures à venir...

Ça bouge aussi du côté du jeu vidéo

En plus de cette saison 4, l'univers transmédia de Dofus propose également du nouveau à travers le MMORPG, avec une nouvelle classe proposée depuis peu, les Forgelances. Les fans seront sans aucun doute curieux de découvrir si cette nouvelle galerie de personnages interviendra aussi dans le récit de Yugo et de ses amis.

Impatients de découvrir cette saison 4 de Wakfu ?