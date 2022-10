Si la peur est très subjective d'une personne à une autre, des scientifiques ont voulu tout de même étudier la question des films d'horreur pour déterminer le plus effrayant d'entre eux. Sachant que celle-ci se décline de plusieurs façons sur grand écran il est assez difficile de déterminer LE film d'horreur.

Quand la science parle de film d'horreur

Ainsi, selon Forbes , une étude scientifique de BroadbandChoices montre que le film le plus effrayant est Sinister. Daniel Clifford, créateur de l'étude explique :

Avec plus de personnes que jamais confrontées à un Halloween à la maison, notre étude Science of Scare a été conçue pour aider les gens à trouver les films les plus scientifiquement effrayants jamais réalisés, pour leur faire gagner du temps en cherchant parmi des milliers de titres sur des services de streaming comme Amazon, Netflix, et Shudder.

Pour réaliser tout ceci, il y a eu une étude des fréquences cardiaques au repos de 50 personnes d'âges différents alors qu'elles regardaient plus de 100 heures de films d'horreur.

Fait amusant, on peut apprendre que la fréquence cardiaque moyenne au repos des 50 individus pour le test était de 65 battements par minute. Pendant Sinister, cette moyenne est passée à 86 BPM sur une longue période, ce qui équivaut à une augmentation de 32 %. Aucun autre film n'a vu une augmentation plus élevée que devant Sinister pendant un si long moment. Par contre il est à noter que le très bon Insidious remporte le record du plus de battements par minute sur une courte période avec un BPM de 133. La scène de la cuisine doit y être pour quelque chose...

Dans le reste du classement on peut trouver notamment donc Insidious en deuxième position puis :

Et pour vous, quel est votre film d'horreur le plus effrayant ?