Tout d'abord revenons à la source de la polémique pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre l'affaire. Dans une tribune publiée dans le JDD, 150 personnalités des réseaux sociaux, YouTubeurs et streamers ont voulu dénoncer les dérives d'une minorité et défendre leur modèle économique. Tout ceci rentre évidemment dans le cadre d'une proposition de loi pour encadrer leur activité qui doit être examinée cette semaine par le Ministère de l'Economie. L'intégralité de la Tribune est lisible sur le site du JDD.

Une tribune qui a fait polémique

Arnaques, contrefaçons, pratiques commerciales douteuses, certains ont fait croire ces derniers mois qu’ils étaient représentatifs de notre secteur alors qu’ils ne représentent qu’une minorité. Ce sont leurs dérives que nous souhaitons d’abord dénoncer.

Voici ce que l'on peut lire en substance dans la tribune. Evidemment il n'en fallait pas plus pour créer un tollé sur les réseaux sociaux et enclencher une polémique. En effet beaucoup ont accusé les créateurs de défendre un modèle scélérat, confirmant dans la foulée par cette signature leurs culpabilités. C'est d'autant plus mal tombé que beaucoup ont aussi accusé les dits créateurs d'être nombrilistes alors que la situation sociale en France sombre dans le chaos. Ce qui en réalité semble bien plus complexe que cela.

Une désolidarisation progressive

C'est pourquoi des créateurs de contenu eux mêmes ont voulu se désolidariser en communiquant très vite sur le sujet. C'est notamment le cas de Dr Nozman que l'on connait pour être un vulgarisateur scientifique sur YouTube.

Quand je vois la réalité, et les choses proposées, je pense qu’elles sont pour la plupart nécessaires pour avancer dans la bonne direction, et qu’elles ciblent justement des réels problèmes et dangers

Assez rapidement, Squeezie que l'on ne présente plus a aussi réagit :

Je ne suis pas impacté par ces lois, je n’ai rien à perdre avec cette réforme qui est destinée à réglementer des placements de produits immoraux, principalement faits par des influenceurs malintentionnés

C'est aussi le cas du créateur de contenu Gotaga qui n'hésite d'ailleurs pas à souligner la potentielle supercherie :

Il est d'ailleurs rejoint par Cyprien qui tweet :

Cette tribune du JDD a ainsi suscité des interrogations (à raison) sur la manière dont elle a été élaborée et surtout dans la façon dont fut géré le nom des signataires. Reste à voir maintenant quelle sera la suite de cette affaire et si d'autres créateurs de contenu vont aussi petit à petit se désolidariser.

De votre coté, que pensez-vous de cette polémique ?