Alors que les joueurs et les spectateurs commencent doucement mais sûrement à se tourner vers 2022, le film Uncharted rappelle qu'il faudra composer avec lui dès le 16 février prochain. Après avoir officiellement fait les présentations au mois d'octobre dernier, Tom Holland et Mark Wahlberg enfilent une fois encore leurs costumes respectifs de Nathan Drake et Victor Sullivan dans une nouvelle bande-annonce qui veut prouver que le réalisateur Ruben Fleischer a bien fait ses devoirs.

Pendant près de deux minutes trente, Uncharted Le Film tente en effet de multiplier les clins d'œil aux joueurs de la série : entre la célèbre scène de l'avion déjà illustrée, la recherche d'une grotte pleine de vieux galions ou l'évocation d'un flashback sur la future puberté de Nathan, les exemples ne manquent pas. Mais c'est la vente aux enchères du domaine Rossi qui occupe ici le haut de l'affiche, alors que Sully tente de s'emparer de la croix de Lorraine St-Dismas.

Du côté jeu vidéo, rappelons que la série fera aussi l'actualité en 2022, puisque la compilation Uncharted Legacy of Thieves offrira une seconde jeunesse 4K ou 120 FPS aux épisodes 4 et Lost Legacy le 28 janvier prochain sur PS5, et "plus tard" sur PC.

Uncharted Le Film sortira le 16 février 2022 au cinéma. Enfin... si tout va bien.