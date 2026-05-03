Toy Story est l'une des plus vieilles franchises de Pixar et pour cause, il s'agit de leur premier gros long-métrage entièrement conçu en images de synthèse. À l'époque, le film révolutionne le genre et ouvre les portes d'une nouvelle ère, très largement démocratisée désormais. Cette année, Toy Story accueillera son cinquième épisode. Une suite très attendue pour cette licence culte qui a su traverser avec brio plusieurs générations sans jamais perdre en intérêt. Mais pour la première fois en 30 ans d'existence, le film se détachera d'une tradition des précédents opus.

Toy Story 5 évolue vers l'infini et au-delà

Clairement conçu à destination des enfants, quoique les Toy Story parlent également aux parents de tous les âges, les films étaient jusqu'ici tout public. Mais ça ne sera pas le cas de Toy Story 5 qui a reçu une classification PG aux États-Unis, ce qui est l'équivalent d'un « Tout Public avec avertissement » chez nous en France. Rien qui ne viendra chambouler les habitudes des spectateurs cela dit, puisque la plupart des films d'animation actuels sont dans le même cas comme Zootopie 2, ou encore Super Mario Galaxy, des films souvent conseillés pour les enfants de 6 ans et plus.

Toy Story 5 se met donc aux normes modernes ce qui veut souvent dire que l'œuvre a quelque peu mûri.

Pour rappel, le film nous fera une fois de plus suivre le même groupe de jouets, qui appartiennent désormais à Bonnie, une jeune fille qui a hérité des jouets d'Andy, désormais adulte. Mais une fois encore, ils vont devoir lutter pour garder leur place aux côtés de l'enfant, en affrontant cette fois-ci les nouvelles technologies. Et l'on ne parle pas ici de l'électronique embarquée d'un nouveau jouet comme ce fut le cas avec Buzz l'Éclair dans le premier Toy Story, mais carrément de nouvelle technologie polyvalente et rapidement addictive : la tablette interactive Lilypad qui peut tout faire. À peine arrivée dans la chambre de Bonnie, ce nouveau jouet va se montrer tyrannique et prêt à tout pour éloigner les jouets de l'enfant, obligeant Buzz, Jessie et toute l'équipe à faire appel à leur plus grand ami, Woody. Toy Story 5 est attendu le 19 juin 2026 dans nos salles obscures.