Edgar Wright le réalisateur derrière le très bon Baby Driver a déjà une actrice en tête pour incarner la prochaine Lara Croft sur grand écran. Explications !

Un film Tomb Raider dans une situation complexe

Malgré un échec critique et commercial, l'adaptation des aventures de Lara Croft avec Alicia Vikander dans le rôle titre avait un deuxième film en préparation. Mais entre temps, MGM n'a pas souhaité conserver les droits de la licence et adonc tout simplement annulé le projet avec Misha Green au scénario. Malgré tout, Lara Croft devrait tout de même revenir dans les salles obscures, il s'agit tout de même d'une poule aux œufs d'or...

Edgar Wright a une idée, un casting en cours pour la prochaine Lara

Invitée sur le plateau de The Tonight Show with Jimmy Fallon, le mardi 9 août dernier, l'actrice Aubrey Plaza que l'on a vu récemment dans Ruse de Guerre a déclaré qu'Edgar Wright, après avoir vu une photo d'elle dans le film Emily the Criminal pensait que c'était la nouvelle Lara Croft.

Mon ami Edgar Wright a vu cette photo et m'a envoyé un texto dans lequel il m'a dit : 'Oh mon dieu, tu es la nouvelle Lara Croft ? Tu es la nouvelle Tomb Raider ?'"

Après avoir répondu par la négative le réalisateur aurait enchainé :

J'ai découvert qu'ils faisaient passer les castings pour ce rôle en ce moment même, et je me suis dit : 'Bah voilà, vous avez votre nouvelle Tomb Raider'."

La photo en question est celle-ci :

Bref l'autre nouvelle c'est que des castings sont en train d'avoir lieu pour trouver la prochaine Lara Croft. Et il se pourrait bien qu'Audrey Plaza s'y présente. Affaire à suivre...