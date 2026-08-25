Tokyo Revengers prépare son retour en 2026. La saison 4 se dévoile une fois de plus avec un nouveau trailer qui donne le ton pour l'arc Brahman. La fin est proche.

Titre phare du Weekly Shōnen Magazine de 2017 à 2022, Tokyo Revengers n'a pas encore tiré sa révérence à l'écran. L'anime va d'ailleurs s'offrir une saison 4 à la fin de l'année. Pour en assurer la promotion, il enchaîne les trailers depuis plusieurs mois. Un nouveau vient de sortir, sauf qu'il ne parvient toujours pas à apaiser le mécontentent de certains fans.

Tokyo Revengers donne un aperçu de sa saison 4

Non, Tokyo Revengers n'a pas dit son dernier mot. Bien que le final de la saison 3 aurait pu constituer une conclusion complète de l'anime, celui-ci va avoir droit à de nouveaux épisodes. Et pour cause, le manga de Ken Wakui n'a pas encore été adapté dans son intégralité. Mais la saison 4 contribuera bientôt à nous rapprocher de l'ultime fin.

En effet, la saison 4 de Tokyo Revengers entamera la dernière partie du manga. Avec l'adaptation de l'arc Brahman, on plongera dans une nouvelle boucle temporelle aux côtés de Takemichi. Ce dernier tentera cette fois d'écarter Mickey du sombre chemin qu'il a emprunté. Voilà qui promet une plongée passionnante dans les pas de personnages clés du manga.

Sauf que les fans ne sont pas tous convaincus par cette voie. En effet, beaucoup reproche à Tokyo Revengers cette volonté de tirer en longueur avec une nouvelle intrigue là où la saison 3 offrait une fin satisfaisante. Les commentaires sont donc très divisés sur les réseaux sociaux, entre ceux qui ont hâte de découvrir la saison 4 et ceux qui considèrent qu'« ils ont détruit l'œuvre »1. Ces nouveaux épisodes sont-ils indispensables ? On pourra s'en faire un avis dans un mois et demi sur Disney+.

Où et quand sortira l'arc Brahman ?

Après trois ans d'attente, 2026 sera l'année des retrouvailles avec les membres de Tokyo Manji-kai. L'anime reprendra sa diffusion d'ici à quelques semaines pour entamer l'arc Brahman. Il sera diffusé sur plusieurs chaînes au Japon. Mais pour la France et le reste du monde, c'est une plateforme de SVOD qui a le bénéfice de la diffusion. Voici où et quand vous pourrez regarder la saison 4 de Tokyo Revengers :

Plateforme : Disney+

: Disney+ Date : 2 octobre 2026