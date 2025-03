Bonne nouvelle pour les fans de The Witcher ! Andrzej Sapkowski revient avec un nouveau roman indépendant, prévu pour la semaine du 1er octobre 2025. Intitulé La Croisée des Corbeaux (Rozdroże Kruków en polonais), il sortira simultanément dans plus de 20 pays. Bragelonne, qui édite la saga en France, publiera le livre en version papier et numérique.

Une surprise de taille pour les fans de The Witcher

Ce nouveau roman The Witcher nous ramène aux débuts de Geralt de Riv. À 18 ans, il quitte Kaer Morhen pour sa première mission en solitaire. Mais le monde extérieur est loin d’être tendre avec un jeune sorceleur. Sur son chemin, Geralt va faire face à des monstres, des trahisons et des rencontres marquantes. Il va aussi découvrir à quel point les sorceleurs sont redoutés et méprisés par ceux qu’ils protègent. L’histoire est pensée pour être accessible aux nouveaux lecteurs, tout en offrant de quoi ravir les fans de longue date.

Depuis la sortie de la première nouvelle en 1986, The Witcher est devenu un véritable phénomène mondial. La saga s’est vendue à plus de 30 millions d’exemplaires et a été traduite en plus de 40 langues.

Son succès a été renforcé par :

Les huit romans et recueils de nouvelles .

. Les jeux vidéo de CD Projekt Red , devenus cultes.

, devenus cultes. La série Netflix, qui a fait découvrir l’univers à un nouveau public.

Avec La Croisée des Corbeaux, l’univers de The Witcher s’enrichit encore. Ce nouveau récit autour de Geralt jeune, écrit par Sapkowski lui-même, fait déjà monter l’impatience. Côté traduction, Lydia Cantin-Waleryszak sera à la manœuvre. Elle a déjà supervisé la révision des précédentes traductions de la saga. Depuis 2024, Bragelonne republie d’ailleurs les tomes avec une version modernisée. Les derniers volumes révisés arriveront en mai 2025, juste avant La Croisée des Corbeaux. Bref, çà sent le gros carton.

Source : Edition Bragelonne