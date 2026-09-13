En plus de The Witcher 3: Songs of the Past, une très belle surprise attend les fans de la franchise avec l’arrivée de The Witcher Legacy, un TTRPG aux grandes ambitions.

Après une longue décennie d’absence, entrecoupée par l’arrivée d’une série Netflix qui a rapidement perdu en popularité auprès du public, The Witcher fait décidément un retour fracassant en cette année 2026. Entre la sortie imminente d’un remaster de The Witcher 3: Wild Hunt, celle de Songs of the Past en 2027, et enfin celle de The Witcher 4 en 2028, les fans de l’univers d’Andrzej Sapkowski ne sont assurément pas en reste. Et les choses ne sont pas finies puisque 2027 marquera également l’arrivée de The Witcher Legacy, un nouveau TTRPG très prometteur.

The Witcher Legacy arrivera en juin 2027

En effet, après avoir réalisé un véritable carton sur la plateforme Gamefound, où plus de 32 600 contributeurs ont déjà réuni la somme colossale de 12 769 806€, le jeu de plateau conçu par Go On Board est maintenant en très bonne voie pour voir le jour dès l’année prochaine, pour le plus grand bonheur des amateurs de RPG sur table. C’est plus précisément en juin 2027 que devrait arriver The Witcher Legacy dans la boîte aux lettres de tous ceux ayant soutenu le projet, dont la campagne participative a été lancée en novembre 2025.

Pour rappel, ce nouveau jeu signé des créateurs de The Witcher: Old World et The Witcher: Patch of Destiny proposera une vaste campagne qui, dans la pure tradition des RPG, pourra évoluer différemment en fonction des choix réalisés par les joueurs. « Dans ce jeu de société traditionnel, vous incarnez des sorciers de l’École du Loup et enquêtez sur les conséquences d’une attaque dévastatrice contre leur bastion », explique Go On Board, en précisant que chaque partie pourra réunir entre 1 et 4 joueurs au total.

Et on peut le dire, la compagnie a fait les choses à fond. The Witcher Legacy promet en effet 48h de gameplay pour la campagne principale, plus de 100h de gameplay pour découvrir toutes les histoires disponibles, mais surtout une rejouabilité infinie grâce à un mode Endgame qui « offre un environnement de type bac à sable avec des défis évoluant sans cesse, pour que l’aventure ne s’arrête jamais ». Et la cerise sur le gâteau ? Le TTRPG sera disponible dans plusieurs langues, dont le français pour une immersion totale.

Les différentes éditions et leurs prix

Notez que bien que la campagne ait désormais atteint son objectif, celle-ci reste accessible sur Gamefound, où vous pouvez encore contribuer au développement du projet pour recevoir une multitude de bonus exclusifs. Vous pouvez également précommander l’édition de The Witcher Legacy de votre choix, avec des versions allant de 138€ à 508€. Cela comprend :

La version Core Pledge Standard à 138€

L’édition Core Pledge Deluxe à 203€

L’édition Shaded Core Pledge Deluxe à 243€

La version Gameplay ALL-IN à 304€

L’édition Shaded Gameplay ALL-IN à 352€

La version ALL-IN à 416€

L'édition Shaded ALL-IN à 455€

La version “I want it all!” à 463€

L'édition Shaded “I want it all!” à 508€

Notons que des promotions sont proposées par Go On Board à l’heure où sont écrites ces lignes, ce qui peut être l’occasion ou jamais de craquer pour The Witcher Legacy. Ajoutons également que pour ceux qui le souhaitent, plusieurs add-ons offrant de nouveaux scénarios, des monstres inédits et donc des heures de jeu supplémentaires sont également disponibles à l’achat sur la page Gamefound.

Source : Gamefound