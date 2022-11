L'acteur Henry Cavill ne va plus jouer le rôle de Geralt de Riv pour la série The Witcher sur Netflix, c'est un fait et il va falloir s'y faire. C'est dans ce contexte bien particulier que Doug Cockle, l'acteur réputé pour avoir incarné Geralt de Riv dans la série de jeux vidéo The Witcher s'est exprimé.

L'acteur qui interprète le personnage dans le jeu vidéo The Witcher a parlé un peu avec Eurogamer au sein de son podcast :

Fait amusant, Doug Cockle a rencontré Henry Cavill lors de la première de la série The Witcher à Londres :

Nous avons passé une bonne, je ne sais pas, une heure ou deux, à discuter du monde de Witcher et sur le fait d'être Geralt de Rive.

J'ai un petit souvenir de notre conversation. Je me souviens de bribes de conversation, mais je pense que j'étais assez nerveux! Et j'avais bu une bière et c'était un de ces soirs où je me sentais un peu comme un poisson hors de l'eau, parce que c'était à l'afterparty de la première, et la grande majorité des gens là-bas étaient des gens impliqués dans la production donc ils se connaissaient.

Je me souviens que nous avons parlé de Superman, nous avons parlé de Geralt et The Witcher. Nous avions des pensées similaires à propos de Geralt si je me souviens bien.

Il ressentait la même chose que moi à propos de lui, n'étant pas un être sans émotion, et je pense que nous pouvons le voir dans sa performance.

Alors oui, je suis triste de le voir partir. Je souhaite à Liam Hemsworth la meilleure des fortunes avec ça. Je suis ravi de voir ce qu'il en fera mais je suis triste de voir Henry partir, parce que Henry, il a vraiment fait un travail fabuleux.