Si vous aimez The Walking Dead et que vous rêvez de pouvoir jouer dedans ,voici clairement votre chance. Même dans le rôle d'un zombie.

C'est officiel, un spin-off sur le personnage de Daryl va avoir lieu pour la série The Walking Dead et celui-ci va se dérouler en France et notamment à Paris. Et dans ce contexte un tournage va avoir lieu dans la capitale, l'opportunité de pouvoir jouer dans LA série de zombie ultime

Le casting The Walking Dead est ouvert mais...

Si le casting est ouvert pour The Walking Dead il semble ne concerner pour l'instant que les femmes entre 18 et 60 ans, aux cheveux mi longs ou longs, de couleur naturelle. L'annonce en question précise qu'il y a plusieurs jours de tournage entre le 2 et 10 Novembre + essayage à prévoir 15j avant.

Il y a toutefois certaines conditions à respecter :

Important: Votre taille de vêtements doit être comprise entre le 36 et 42 maximum haut et bas 1 à Plusieurs jours de tournage entre le 2 et 10 Novembre + essayage à prévoir 15j avant Tarif TV: 88,56 euros + Essayage Costume 15,53 euros brut.

Pour participer à ce casting The Walking Dead il faut envoyer :

2 photos en portrait et en pied, naturelles et également en couleurs, au format jpeg

1 selfie du jour avec longueur de cheveux 1 CV

Votre bande démo

On ne connait pas encore les tenants et les aboutissants scénaristiques à propos de la venue de Dayrl Dixton en France. 3 séries The Walking Dead sont en tout cas en route : Dead City qui s'intéresse à Negan et Carol à New York, Daryl qui va se dérouler en France et Rick & Michonne qui permettra enfin de revoir le personnage de Rick revenir à l'écran.